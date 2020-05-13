Названий головний продукт, який відновлює вітамін D в організмі

Дієтологи назвали тріску головним продуктом, який дозволяє людині уникнути дефіциту корисного вітаміну D.

Печінка цієї риби – це головне джерело вітаміну D, який з легкістю засвоюється організмом. Добова норма вітаміну становить всього двадцять п'ять грамів, проте він відіграє дуже важливу роль в організмі. Його недолік загрожує ожирінням, остеопорозом, підвищеним артеріальним тиском і рядом інших серйозних захворювань.

cookpad.com

Якщо з якихось причин ви не можете їсти цю рибу, то спробуйте замінити іншими сортами жирної риби чи вершковим маслом.

Найкраще ці продукти вживати разом з овочами, однак найкориснішим є все-таки вітамін, отриманий від прямих сонячних променів, оскільки він покращує стійкість до інфекційних недугів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, британська благодійна організація Vegan Society провела опитування 3682 чоловік і встановила, що через епідемію коронавируса 20 відсотків британців відмовилися від вживання м'яса.

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