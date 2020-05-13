Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Кулінарні новини

Названий головний продукт, який відновлює вітамін D в організмі

8.3т
Читати матеріал російською

Дієтологи назвали тріску головним продуктом, який дозволяє людині уникнути дефіциту корисного вітаміну D.

Печінка цієї риби – це головне джерело вітаміну D, який з легкістю засвоюється організмом. Добова норма вітаміну становить всього двадцять п'ять грамів, проте він відіграє дуже важливу роль в організмі. Його недолік загрожує ожирінням, остеопорозом, підвищеним артеріальним тиском і рядом інших серйозних захворювань.

Названий головний продукт, який відновлює вітамін D в організмі

cookpad.com

Якщо з якихось причин ви не можете їсти цю рибу, то спробуйте замінити іншими сортами жирної риби чи вершковим маслом.

Найкраще ці продукти вживати разом з овочами, однак найкориснішим є все-таки вітамін, отриманий від прямих сонячних променів, оскільки він покращує стійкість до інфекційних недугів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, британська благодійна організація Vegan Society провела опитування 3682 чоловік і встановила, що через епідемію коронавируса 20 відсотків британців відмовилися від вживання м'яса.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "рецепти" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
рецепти живлення
Тег
харчування
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
1
Смішно
10
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Нещебная Алевтина
Нещебная Алевтина
У МЕНЯ ОРГАНИЗМ ВООБЩЕ НЕ ПРИНИМАЕТ НИКАКУЮ ПЕЧЕНЬ
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Prikhodko Anatolij
Prikhodko Anatolij
на правах реклами
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
FoodOboz