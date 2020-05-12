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Названий фрукт, що захищає людину від важких хвороб

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Медики вважають, що грейпфрут може захистити наш організм від діабету та запобігти інфаркту міокарда.

Вітаміни С, Д, В1 і Р в складі цього дивного фрукта сприяють зміцненню кровоносної системи людини і покращують еластичність його судин.

Крім цього, грейпфрут в обов'язково присутній в дієтах, які спрямовані на схуднення, оскільки стимулює метаболізм і в ньому дуже мало калорій, пише сайт. zavarnik.biz

Названий фрукт, що захищає людину від важких хвороб

zavarnik.biz

Активні речовини в складі фрукта допомагають нормалізувати роботу печінки, знизити рівень холестерину, що знижує ризик розвитку інфаркту і діабету.

Благотворно позначається і вживання грейпфрута для нормалізації тиску. З'їдаючи пару плодів в тиждень, людина істотно знижує ризик розвитку хвороб судин і серця.

Однак, не для всіх корисні ці фрукти. Людям із захворюванням травної системи і проблемними зубами, слід утриматися від вживання грейпфрутів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ході комплексних досліджень вчені виявили, що малина може допомогти при лікуванні онкологічних захворювань крові.

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рецепти живлення
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харчування
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