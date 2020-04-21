Названі терміни та умови зберігання свіжих фруктів і овочів в період карантину

Незважаючи на те що під час карантину бажано звести до мінімуму виходи на вулицю, це не повинно бути причиною, щоб не вживати свіжі фрукти і овочі щодня, стверджує OBOZREVATEL і elespanol.com.

Намагайтеся добре планувати, що потрібно купувати, особливо коли йдеться про свіжі фрукти та овочі. Адже термін їх зберігання може змінюватися від двох або трьох днів до більше двох тижнів.

Як довго живуть свіжі фрукти

Ті, кому пощастило мати доступ до фруктів і овочів з власного саду і городу, можуть сказати, що більшість з них довго зберігаються. Однак, якщо ви купуєте все в магазині, необхідно враховувати, що пройшов вже певний час з моменту їх збору та перебування в продажу.

Тому необхідно брати до уваги, що деякі фрукти знаходяться в хорошому стані тільки 2 або 3 дні. Знаючи про це, не варто купувати їх у великих кількостях.

3 дні: авокадо, малина, полуниця, ожина.

5-7 днів: чорниця, хурма, слива, манго, персик, диня, папайя, груша, ананас, банан, помело, кавун, виноград.

2 тижні: клементини, гранат, ківі, лайм, лимон, мандарини, яблука, апельсини.

Це приблизний час, протягом якого різні фрукти зберігаються вдома в оптимальних умовах. Деякі з них, такі як авокадо або банани, можна купити ще зеленими, щоб вони продовжували дозрівати вдома. В такому випадку ви не зможете використати їх негайно, але зате вони будуть придатні протягом більшої кількості днів.

Як зберігати свіжі фрукти

Намагайтеся уникати помилки, що в холодильнику все краще зберігається, оскільки у випадку з деякими фруктами буде навпаки.

Банани почорніють, і порушиться процес їх дозрівання, а авокадо і манго, якщо вони ще не дозріли, стануть настільки твердими, що їх не можна буде пізніше з'їсти.

Ананас і диня втрачають смак і перестають дозрівати. З іншого боку, якщо вони вже дозріли, їх слід зберігати в холодильнику і вживати якомога швидше.

Інші фрукти, такі як персики і нектарини, теж погано переносять холодильник, оскільки втрачають багато смаку.

Як довго живуть свіжі овочі

Практично те ж саме, що ми писали про зберігання фруктів, можна застосовувати і до овочів, оскільки холодильник не завжди є найкращим місцем для їх зберігання.

3-5 днів: мангольд, базилік свіжий, кучерява капуста, нарізана цибуля, свіжий зелений лук, коріандр, ескарол, спаржа, пак-чой, помідори.

5-7 днів: артишоки, баклажани, брокколі, кабачки, гарбуз нарізаний, цибуля-шалот, гриби, брюссельська капуста, цвітна капуста, ендівій, свіжий горох, кріп, салат латук, молода картопля, болгарський перець, цибуля-порей, редис, рукола.

Більше 2 тижнів: селера, батат, гарбуз (ціла), цибуля (ціла), пастернак, імбир, ломбард (капуста червона), ріпа, картопля, буряк, капуста, розмарин, чебрець, морква.

Як зберігати свіжі овочі

Свіжий базилік, зелена цибуля, брокколі, спаржа, цибуля-порей, фенхель і селеру зберігаються в холодильнику протягом кількох днів, якщо поставити стебла в стакан з водою, ніби це квіти.

Цибуля, картопля і батат – в сухому, прохолодному, темному і добре провітрюваному місці, окремо один від одного. Цибулю порізану слід зберігати в холодильнику, загорнутою в поліетиленову плівку.

Кабачки і гарбуз потрібно залишити в прохолодному місці з низькою освітленістю, але, якщо вони порізані – тільки в холодильнику.

Баклажани потрібно покласти в контейнер, а потім в холодильник, щоб захистити їх від вологи. Те ж саме стосується перцю, буряка, редису і артишоків, проте останні два краще зберігати без листя, загорнувши в паперовий рушник.

Гриби зберігаються протягом декількох днів, але краще вживати їх найближчим часом.

Капусту, в тому числі кольорову і червону, краще покласти в холодильник або якесь прохолодне і сухе місце.

Листові зелені овочі – мангольд, шпинат, салат, пак-чой можна зберігати в ящику холодильника протягом тижня, загорнувши в лист кухонної паперу.

Помідори слід залишити в прохолодному і сухому місці.

Рукола найкраще збережеться, якщо покласти її в контейнер зі шматком вологої кухонної паперу. Те ж саме стосується брюссельської капусти, свіжого гороху, ендівія, моркви, пастернаку і ріпи.