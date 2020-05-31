Названі продукти, що прискорюють старіння

Ультра оброблені продукти (ковбаси, сосиски), напівфабрикати, газована вода та магазинна піца є одними з головних продуктів, які прискорюють процеси старіння.

Вчені рекомендують відмовитися від вживання також котлет із бургерів, хлібобулочних виробів, молочних коктейлів, кукурудзяних пластівців із цукром, десертів, оскільки в такій їжі дуже багато барвників і консервантів, а клітковини і вітамінів зовсім мало, пише La Vanguardia.

Ковбаса Pinterest

У людини, яка живиться такою їжею, коротшають кінцеві ділянки хромосом – тіломіри. Вони з віком зменшуються з природних причин, але вживання продуктів із високим ступенем обробки значно активізує цей процес.

Піца Getty

Іспанські вчені провели експеримент, в якому взяли участь близько 900 осіб віком від 57 до 91 року. Метою досліджень був аналіз зв'язку між раціоном і довжиною тіломірів. Виявилося, що у тих, хто харчувався в день трьома порціями ультраоброблених продуктів, ризик укорочення тіломірів зростав вдвічі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після термічної обробки буряк, томати, болгарський перець і низка інших продуктів не тільки змінюють свій смак і консистенцію, але у них істотно знижується частка вітамінів та інших корисних речовин.