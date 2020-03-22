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Названі продукти, що пригнічують імунітет в умовах карантину

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Зараз ми все знаходиться в стані стресу. Першою в цій ситуації страждає наша імунна система.

Як правильно підібрати продукти і що краще взагалі прибрати з раціону, щоб підтримати імунну систему - про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL розповіла дієтолог Олена Юдіна.

"В дієтології немає такого поняття, що якісь продукти кращі для імунної системи, а якісь гірші. Всі тою або іншою мірою на кожну людину діють по-різному. У кожного з нас різний рівень імунітету, у когось він міцніший , у когось слабкіший.

Названі продукти, що пригнічують імунітет в умовах карантину

Якщо говорити про їжу як про аспект, що впливає на імунну систему, то в нинішній ситуації потрібно уникати вживання смаженого. Смажити їжу потрібно по мінімуму. Причому це стосується будь-яких продуктів: картоплі, котлет, сирників, відбивних і т.д. Потрібно віддавати перевагу відварюванню чи запіканню.

Коли ми смажимо їжу, виділяється дуже багато канцерогенних сполук. Накопичуючись в організмі, вони будуть пригнічувати імунну систему.

У нинішній ситуації, щоб підтримати імунітет, потрібно вживати овочі, фрукти, цільнозернові крупи, якщо немає протипоказань з боку шлунково-кишкового тракту. Якщо протипоказання є, овочі потрібно вживати в у вигляді тих же борщів, супів-пюре, рагу. Якщо говорити про фрукти, то це можуть бути запечені фрукти, наприклад, запечене яблуко.

Названі продукти, що пригнічують імунітет в умовах карантину

Також обов'язково повинні бути в раціоні корисні жири. Це рослинні олії холодного віджиму. Також - яйця. Потрібно з'їдати одне варене яйце в день або два яйця через день. Ще потрібно ввести в раціон вершкове масло з високим вмістом жирів, а крім того - горіхи, але знову ж таки, буде краще, якщо ці горіхи будуть сирими, смажити їх не потрібно ".

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Автор
Олена Коваленко
Теми
рецепти живлення Ціни на продукти
Теги
продукти рецепт
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