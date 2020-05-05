Названі антивікові продукти, які ефективні в боротьбі зі зморшками

Колаген – це білок, який відповідає за структуру шкіри людини. Якщо він відсутній, з'являються зморшки. З іншого боку, гіалуронова кислота підтримує зволоження і тонус шкіри.

Ці дві речовини завжди присутні в антивікових кремах і сироватках, але не всі знають, що наш організм здатний виробляти їх самостійно, якщо допомогти йому з харчуванням.

Серед продуктів, які допомагають організму синтезувати колаген і гіалуронову кислоту, є ті, які багаті вітаміном С і безпосередньо беруть участь в утворенні цих речовин, стверджує riza.it.

В першу чергу можна виділити перець (їсти в сирому вигляді) і смородину, які є багатими джерелами вітаміну С. Також варто відзначити руколу, броколі, цитрусові та інші ягоди. Антиоксидантна сила вітаміну С також допомагає зменшити шкоду, що наноситься вільними радикалами молекулам колагену і гіалуронової кислоти.

Антивікова їжа: брюссельська капуста, курка та амарант

Для виробництва колагену також важливі продукти, багаті сіркою. Ця речовина потрібна організму для відновлення і захисту білка. Брюссельська капуста, яєчний білок, риба і птиця містять її у вигляді сірчаних амінокислот. Для синтезу колагену необхідна присутність амінокислоти лізин. Ви можете знайти її в бобових, м'ясі, рибі та амаранті. Останній також містить цинк, брак якого призводить до ослаблення колагенових структур. Почніть використовувати зерна амаранту в якості доповнення до супів.

Відкрийте для себе косметичну силу сої

Щоб збільшити рівні гіалуронової кислоти, необхідні ті продукти, які містять геністеїн. Ця речовина особливо корисна для жінок, у яких при зниженні жіночих гормонів після 50 років з'являються зморшки. Ви можете знайти її у великій кількості в соєвих продуктах, таких як тофу. Почніть додавати його в салати або обсмажте на сковороді після маринування з приправами, оливковою олією і лимоном. Геністеїн також присутній в бобах і люпині.

Бульйон проти зморшок

М'ясний (курка або яловичина) і рибний бульйон здатні постачати організм гіалуроновою кислотою і колагеном. Всі амінокислоти, які використовуються для надання структури шкірі, знаходяться в ньому в розчиненому стані. Наприклад, при приготуванні традиційного яловичого вареного м'яса виходить бульйон, який є чудовим омолоджуючим продуктом.

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