Визначені 5 продуктів, що спалюють в організмі жир

Авокадо, горіхи, сочевиця, цільнозернові та лосось, на думку фахівців з харчування, здатні помітно знизити відсоток вісцеральних жирових відкладень у людини.

Вісцеральний (глибинний або внутрішній) жир - це вид жирових відкладень, який накопичується навколо внутрішніх органів черевної порожнини. Невеликий відсоток такої жирової тканини необхідний для нормального функціонування організму, але її надлишок може спровокувати запальні процеси і навіть розвиток різних хронічних захворювань, інформує harpersbazaar.com

Одна з головних причин появи цього жиру - неправильне харчування. Для того, щоб уникнути подібної проблеми, дієтологи рекомендують більше вживати 5 таких продуктів харчування:

авокадо Getty

Авокадо

Експерти рекомендують боротися з жировими відкладеннями за допомогою жирів, а саме поліненасичених кислот, як в надлишку містяться в авокадо. Також корисно знати, що в цьому фрукті безліч вітамінів, антиоксидантів, мінералів і клітковини.

Горіхи

З огляду на велику калорійність цього продукту не рекомендується зловживати горіхами. Якщо немає протипоказань алергічного характеру, їх можна додавати до будь-якої страви. Горіхи багаті на рослинний білок, омегу-3 і -6 кислоти, вітаміни Е і магній, якого дуже не вистачає сучасній людині.

сочевиця Getty

Сочевиця

Сочевиця вважається недооціненим продуктом. Вона не містить глютену, багата на рослинний білок, клітковину, вітаміни, мінерали, макро і мікроелементи. Ідеально підходить для скорочення кількості вісцеральних жирових відкладень, оскільки дуже ситна та поживна.

Цільнозернові

У шаленій боротьбі з вуглеводами багато з нас зараз відмовляються від вживання зернових. Дієтологи вважають, що це неправильно, оскільки незбиране зерно багате на вітаміни, мінерали, клітковину та рослинний білок.

Після ряду досліджень вчені підтвердили ефективність злаків в боротьбі з вісцеральним жиром. Крім того, це дуже поживний продукт, який наситить ваш організм всіма необхідними речовинами і надовго позбавить від почуття голоду.

Лосось

Ця риба багата омега-3 жирними кислотами, білком, мінералами і вітамінами Е і D. Дефіцит останнього безпосередньо пов'язаний з накопиченням вісцерального жиру як у чоловіків, так і у жінок. Активні речовини в складі червоної риби так само роблять благотворний вплив на роботу мозку: покращують когнітивну функцію, підвищують концентрацію і пам'ять.

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