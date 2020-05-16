Названі 5 продуктів, які помилково вважаються шкідливими

Існує ціла низка продуктів, які прийнято вважати шкідливими для здоров'я. І йдеться не про фастфуд або рафінований цукор.

Нижче ми проаналізуємо добре відомі нам продукти, які незаслужено мають погану репутацію.

Яйця

Зараз ми говоримо про цілі яйця, а не про білок і жовток, як різні складові. Якщо до білка особливих претензій немає, то жовток багато прихильників здорового способу життя не тільки не їдять, а просто викидають, вважаючи, що в ньому занадто багато жіров.Спеціалісти запевняють, що насправді жири в яєчному жовтку ненасичені, і вони необхідні нашому організму , а по-друге, більшість поживних речовин містяться саме в цій частині яйця. Таким чином, разом з жовтком ми викидаємоі вітаміни А, В2, В5, В9, D і К.

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Цілісні молочні продукти

Якщо ваш організм не реагує на лактозу, має сенс купувати звичайні йогурти і кефір, а не їх знежирену версію. Кожен молочний продукт має свій відсоток жирності, а в процесі приготування, проходячи через багато стадій обробки, втрачає свій природний смак. І тут продавці і виробники товару найчастіше використовують рафінований цукор, крохмаль, загусники, ароматизатори, барвники і консерванти. Повірте, 5% жирності сиру принесуть вам набагато менше шкоди, ніж всі ці модифікації.

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Бобові

До бобових продуктів ставляться дуже насторожено через їх крахмалисту структуру та високий вміст калорій. Хоча, наприклад, в авокадо і лососеві їх набагато більше, але при цьому ці продукти вважаються корисними.Насправді бобові – це відмінне джерело рослинного білка і безлічі вітамінів і мінералів. Крім того, вони містять багато розчинної клітковини, яка відіграє важливу роль у нормальній роботі шлунково-кишкового тракту і допомагає стабілізувати вагу.

Консервовані продукти

У консервів вже довгий час тримається репутація найшкідливіших продуктів, суцільно хімічних. Це не відповідає дійсності. Насправді, більшість консервованих продуктів зберігає свої корисні властивості і ніякої загрози здоров'ю не несуть. В процесі консервування практично в повному обсязі зберігаються жиророзчинні вітаміни А, D, Е і К, калій, магній і марганець (а кальцій і зовсім набуває форму, легше засвоюється організмом). Потрібно вибирати продукти, які законсервовані у власному соку, а не в цукровому сиропі або томатному соусі.

Кава

1-2 чашки кави в день, на думку фахівців, нічого крім користі не принесуть. Відзначено, що кава тонізує нервову систему, значно підвищуючи працездатність і концентрацію, крім того, вона багата на поліфеноли - потужними антиоксидантами. Вони необхідні для захисту організму від вільних радикалів, які можуть стати причиною як передчасного старіння, так і виникнення хронічних захворювань, зазначає сайт harpersbazaar.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, виявляється, цілий ряд продуктів може поліпшити людині настрій, що особливо важливо в нинішній час, коли більшість з нас перебувають в самоізоляції.

Банани, відзначають фахівці з харчування, містять калій і триптофан, що допомагає головному мозку підвищувати настрій.