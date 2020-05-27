Названо 19 найгірших помилок, які ви можете зробити, готуючи рис

Здавалося б, рис є легким у приготуванні продуктом, але іноді він виходить дуже липким, грудкуватим і позбавленим смаку. Щоб не допустити подібного результату, необхідно знати головні особливості цього процесу.

OBOZREVATEL спільно з eatthis.com пропонує ознайомитися з поширеними помилками, які ви можете зробити, готуючи рис.

Неправильно зберігати

Рис необхідно помістити в герметичний контейнер із кришкою, навіть якщо він знаходиться в оригінальній упаковці. Це допоможе запобігти потраплянню пилу та інших забруднюючих речовин. Також його можна зберігати в холодильнику або морозильній камері.

Вибрати неправильний посуд

Каструля, в якій найкраще готується рис, має товсте дно – таким чином, тепло розподіляється рівномірно. Якщо дно буде тонким – рис може пригоріти.

Використовувати кришку, яка не щільно прилягає

Приготування рису передбачає використання правильного співвідношення води і крупи для отримання легких, повітряних зерен. Якщо кришка каструлі не підходить або не щільно прилягає, пар виходитиме назовні. Краще дотримувайтеся рецепта і використовуйте кришку необхідного розміру.

Однаково обробляти всі види рису

Деякі рецепти вимагають певних сортів рису. Арборіо є традиційним для ризото, жасминовий доповнює азіатські страви, а для суші краще рис з коротким зерном. І кожен з цих типів вимагає невеликого коригування рідини і часу приготування.

Забути промити

Промивання видаляє пил крохмалю, який утворюється з зерен, що розтираються в упаковці. Чим менша його кількість, тим більш розсипчасту структуру рису вдасться отримати.

Не вивчати інші методи приготування

Важлива стратегія полягає в тому, щоб знайти той метод, який працює найкраще для вас. Комусь подобається готувати рис на пару, а комусь – в каструлі або на сковорідці. Наприклад, можна нагріти сковороду і підсмажити зерна з невеликою кількістю жиру, щоб вони злегка підрум'янилися. Потім додати рідину, закрити кришкою і помістити в попередньо розігріту духовку на 30 хвилин при температурі 180 °C.

Не підсмажувати рис

Ключовою особливістю приготування рису є його підсмажування перед додаванням води. Це додає горіхового аромату.

Не дотримуватися правильного співвідношення води і рису

Найчастіше рекомендується брати 2 частини води на 1 частину рису. Але якщо ви подаєте рис, наприклад, з тушкованим м'ясом, краще дотримуватися співвідношення 1,5: 1.

Забути посолити

Сам по собі рис абсолютно позбавлений смаку, тому не потрібно забувати про сіль.

Часто перемішувати

Рис бажано перемішувати тільки після додавання його в киплячу воду. Зробивши це один раз, ви уникнете потрапляння в центр сирого рису.

Варити рис на великому вогні

Занадто висока температура призведе до розриву зерен рису і вивільнення занадто великої кількості крохмалю. Це може стати причиною того, що рис злипнеться. Найкращий спосіб: довести воду до кипіння, додати рис, зменшити вогонь і накрити кришкою.

Знімати кришку

Піднімання кришки каструлі вивільняє пар і тиск. У свою чергу, це може призвести до падіння температури, що вплине на рівномірність приготування. Краще ніколи не піднімайте кришку.

Періодично помішувати рис

Помішування рису – найгірша помилка, яку можна зробити при приготуванні рису. Це призведе до липкого, наповненого крохмалем результату.

Не дати рису відпочити

Коли рис приготувався, важливо мати трохи терпіння. Дозвольте йому залишатися в каструлі, щоб волога рівномірно розподілилася по зернах.

Використовувати неправильний інструмент для перемішування

Будь-який метод, який розбиває зерна, також додає крохмалю і клейкого відчуття кінцевому продукту. Перемішування рису – це те ж саме. Після того, як рис приготувався, перемішайте його спеціальною вилкою з довгими зубцями. Використовуючи ложку, ви можете зіпсувати його структуру.

Залишати рис довше, ніж на дві години

Bacillus Cereus – це поширена бактерія, яка викликає харчові захворювання і зустрічається в сирому рисі. Якщо ви думаєте, що спори загинуть в процесі приготування, то це не так. Вони виживають при високій температурі та швидко розмножуються, коли їжа досягає кімнатної температури. Гарне емпіричне правило для рису полягає в охолодженні протягом двох годин.

Їсти залишки

Як тільки рис буде перекладений в герметичний контейнер в холодильник, він може зберігатися максимум від 4 до 6 днів. Подивіться на його зовнішній вигляд і понюхайте – якщо здасться дивним, краще викиньте.

Використовувати палички для їжі, не знаючи традицій

Якщо ви їсте рис паличками, необхідно знати кілька моментів. Вважається, що палички, заколоті в миску з рисом, символічно відображають їжу, залишену на японських похоронах. Також неправильно передавати їжу з одних паличок в інші, оскільки таким чином передавалися кістки померлих. Краще покладіть палички на маленьку тарілку, яку дають для цієї мети, а не в саму страву.

Здаватися занадто рано

Якщо ви виконали всі вказівки і в результаті отримали твердий або липкий рис, не здавайтеся! Водянистий рис можна підсушити на деку в духовці при 180 °C, а недосмажений – врятувати, додавши трохи гарячої води і дозволивши страві трохи пропаритися.

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