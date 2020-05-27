Названо 19 найгірших помилок, які ви можете зробити, готуючи рис

Здавалося б, рис є легким у приготуванні продуктом, але іноді він виходить дуже липким, грудкуватим і позбавленим смаку. Щоб не допустити подібного результату, необхідно знати головні особливості цього процесу.
OBOZREVATEL спільно з eatthis.com пропонує ознайомитися з поширеними помилками, які ви можете зробити, готуючи рис.
Неправильно зберігати
Рис необхідно помістити в герметичний контейнер із кришкою, навіть якщо він знаходиться в оригінальній упаковці. Це допоможе запобігти потраплянню пилу та інших забруднюючих речовин. Також його можна зберігати в холодильнику або морозильній камері.
Вибрати неправильний посуд
Каструля, в якій найкраще готується рис, має товсте дно – таким чином, тепло розподіляється рівномірно. Якщо дно буде тонким – рис може пригоріти.
Використовувати кришку, яка не щільно прилягає
Приготування рису передбачає використання правильного співвідношення води і крупи для отримання легких, повітряних зерен. Якщо кришка каструлі не підходить або не щільно прилягає, пар виходитиме назовні. Краще дотримувайтеся рецепта і використовуйте кришку необхідного розміру.
Однаково обробляти всі види рису
Деякі рецепти вимагають певних сортів рису. Арборіо є традиційним для ризото, жасминовий доповнює азіатські страви, а для суші краще рис з коротким зерном. І кожен з цих типів вимагає невеликого коригування рідини і часу приготування.
Забути промити
Промивання видаляє пил крохмалю, який утворюється з зерен, що розтираються в упаковці. Чим менша його кількість, тим більш розсипчасту структуру рису вдасться отримати.
Не вивчати інші методи приготування
Важлива стратегія полягає в тому, щоб знайти той метод, який працює найкраще для вас. Комусь подобається готувати рис на пару, а комусь – в каструлі або на сковорідці. Наприклад, можна нагріти сковороду і підсмажити зерна з невеликою кількістю жиру, щоб вони злегка підрум'янилися. Потім додати рідину, закрити кришкою і помістити в попередньо розігріту духовку на 30 хвилин при температурі 180 °C.
Не підсмажувати рис
Ключовою особливістю приготування рису є його підсмажування перед додаванням води. Це додає горіхового аромату.
Не дотримуватися правильного співвідношення води і рису
Найчастіше рекомендується брати 2 частини води на 1 частину рису. Але якщо ви подаєте рис, наприклад, з тушкованим м'ясом, краще дотримуватися співвідношення 1,5: 1.
Забути посолити
Сам по собі рис абсолютно позбавлений смаку, тому не потрібно забувати про сіль.
Часто перемішувати
Рис бажано перемішувати тільки після додавання його в киплячу воду. Зробивши це один раз, ви уникнете потрапляння в центр сирого рису.
Варити рис на великому вогні
Занадто висока температура призведе до розриву зерен рису і вивільнення занадто великої кількості крохмалю. Це може стати причиною того, що рис злипнеться. Найкращий спосіб: довести воду до кипіння, додати рис, зменшити вогонь і накрити кришкою.
Знімати кришку
Піднімання кришки каструлі вивільняє пар і тиск. У свою чергу, це може призвести до падіння температури, що вплине на рівномірність приготування. Краще ніколи не піднімайте кришку.
Періодично помішувати рис
Помішування рису – найгірша помилка, яку можна зробити при приготуванні рису. Це призведе до липкого, наповненого крохмалем результату.
Не дати рису відпочити
Коли рис приготувався, важливо мати трохи терпіння. Дозвольте йому залишатися в каструлі, щоб волога рівномірно розподілилася по зернах.
Використовувати неправильний інструмент для перемішування
Будь-який метод, який розбиває зерна, також додає крохмалю і клейкого відчуття кінцевому продукту. Перемішування рису – це те ж саме. Після того, як рис приготувався, перемішайте його спеціальною вилкою з довгими зубцями. Використовуючи ложку, ви можете зіпсувати його структуру.
Залишати рис довше, ніж на дві години
Bacillus Cereus – це поширена бактерія, яка викликає харчові захворювання і зустрічається в сирому рисі. Якщо ви думаєте, що спори загинуть в процесі приготування, то це не так. Вони виживають при високій температурі та швидко розмножуються, коли їжа досягає кімнатної температури. Гарне емпіричне правило для рису полягає в охолодженні протягом двох годин.
Їсти залишки
Як тільки рис буде перекладений в герметичний контейнер в холодильник, він може зберігатися максимум від 4 до 6 днів. Подивіться на його зовнішній вигляд і понюхайте – якщо здасться дивним, краще викиньте.
Використовувати палички для їжі, не знаючи традицій
Якщо ви їсте рис паличками, необхідно знати кілька моментів. Вважається, що палички, заколоті в миску з рисом, символічно відображають їжу, залишену на японських похоронах. Також неправильно передавати їжу з одних паличок в інші, оскільки таким чином передавалися кістки померлих. Краще покладіть палички на маленьку тарілку, яку дають для цієї мети, а не в саму страву.
Здаватися занадто рано
Якщо ви виконали всі вказівки і в результаті отримали твердий або липкий рис, не здавайтеся! Водянистий рис можна підсушити на деку в духовці при 180 °C, а недосмажений – врятувати, додавши трохи гарячої води і дозволивши страві трохи пропаритися.
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