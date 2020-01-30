Настя Івлєєва вразила шанувальників новою зовнішністю

Популярна російська блогер і ведуча Настя Івлєєва останнім часом активно експериментує із зовнішністю і спробувала зовсім нетиповий спосіб.
Знімки бурхливо обговорюються в Instagram.
Відзначається, що 28-річна жінка приміряла вже безліч різних стилів, але образ вибухової блондинки завжди був її "візитною карткою".
Зараз же Івлєєва показалася з кричущим темним макіяжем і темними, аж синьо-чорними волоссям.
"Бути різною значить бути вільною", - прокоментувала фото вона.
Варто зауважити, що шанувальники дуже активно обговорюють такі зміни, хоча, на думку деяких, Настя в такому образі схожа на Енн Хетеуей, Моніку Беллуччі або Ольгу Серябкіну.
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