Настя Івлєєва вразила шанувальників новою зовнішністю

Популярна російська блогер і ведуча Настя Івлєєва останнім часом активно експериментує із зовнішністю і спробувала зовсім нетиповий спосіб.

Знімки бурхливо обговорюються в Instagram.

Відзначається, що 28-річна жінка приміряла вже безліч різних стилів, але образ вибухової блондинки завжди був її "візитною карткою".

Зараз же Івлєєва показалася з кричущим темним макіяжем і темними, аж синьо-чорними волоссям.

"Бути різною значить бути вільною", - прокоментувала фото вона.

Варто зауважити, що шанувальники дуже активно обговорюють такі зміни, хоча, на думку деяких, Настя в такому образі схожа на Енн Хетеуей, Моніку Беллуччі або Ольгу Серябкіну.

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