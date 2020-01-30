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Настя Івлєєва вразила шанувальників новою зовнішністю

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Популярна російська блогер і ведуча Настя Івлєєва останнім часом активно експериментує із зовнішністю і спробувала зовсім нетиповий спосіб.

Знімки бурхливо обговорюються в Instagram.

Відзначається, що 28-річна жінка приміряла вже безліч різних стилів, але образ вибухової блондинки завжди був її "візитною карткою".

Зараз же Івлєєва показалася з кричущим темним макіяжем і темними, аж синьо-чорними волоссям.

"Бути різною значить бути вільною", - прокоментувала фото вона.

Варто зауважити, що шанувальники дуже активно обговорюють такі зміни, хоча, на думку деяких, Настя в такому образі схожа на Енн Хетеуей, Моніку Беллуччі або Ольгу Серябкіну.

Настя Івлєєва вразила шанувальників новою зовнішністю
Настя Івлєєва вразила шанувальників новою зовнішністю
Настя Івлєєва вразила шанувальників новою зовнішністю

Читайте також про які кардинальні зміни в зовнішності замислюється інша популярна ведуча Анфіса Чехова.

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