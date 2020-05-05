Нас чекає нова епідемія: дієтолог розповів, до чого потрібно готуватися

На сьогоднішній день в світі зафіксована поширеність епідемії, з якою людство бореться протягом століть.

Про це в своєму блозі в соцмережі Facebook написала лікар-дієтолог Віра Паламар.

Поширеність епідемії ожиріння збільшується в усьому світі. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я кількість людей, які страждають на ожиріння, в світістановить приблизно 2,1 мільярда, що складає близько 30% від загальної кількості населення.

За словами дієтолога, понад 3 мільйонів людей щорічно вмирають від ожиріння. Показник ожиріння у всьому світі з 1975 року потроївся.

"В Україні цей показник на 2019 становить 24%, тобто практично кожна четверта людина має ожиріння. Ожиріння викликає численні захворювання. До них відносяться діабет II типу; артеріальна гіпертензія; дисліпідемії; ішемічна хвороба серця; інсульт, астма, дегенеративні захворювання суглобів спини, стегон, колін і стоп; безпліддя і синдром полікістозних яєчників; різні злоякісні новоутворення і депресія", - зазначила дієтолог.

Ожиріння - це складна проблема, яку вчені досі намагаються зрозуміти. У деяких випадках причиною може бути генетика; в інших, різні комбінації гормональних, метаболічних і поведінкових факторів. Але в більшості випадків визначити точну причину ожиріння досить складно.

За словами дієтолога, щоб контролювати епідемію ожиріння, необхідно визначити основні причини ожиріння:

Режим роботи

В результаті прогресу і модернізації виробництва рівень фізичного навантаження, а відповідно і витрат енергії людини, яка ходить на роботу, за останні 40 років знизився на 20%. А це означає, що середньостатистична людина щодня в середньому спалює на 140 ккал менше, ніж раніше.

Сучасний відпочинок

Зниження фізичних навантажень на роботі не привело б до набору ваги, якби це було врівноважено збільшенням занять у вільний час. На жаль, цього не відбувається.

"Якщо люди не працюють у вільний час, що вони роблять? Вони сидять нерухомо перед телевізором, комп'ютером, телефоном і іншими гаджетами", - зазначила дієтолог.

Сучасна їжа

Значну роль в поширенні епідемії ожиріння відіграє їжа. Розвиток сучасної харчової промисловості призвів до використання у виробництві великої кількості цукру, рафінованих продуктів. Все це сприяло збільшенню калорійності продуктів, при цьому харчова цінність продуктів і корисність значно зменшилися.

За словами дієтолога, внаслідок цього постійно збільшується середньодобовий рівень споживання калорій. Збільшення калорійності накопичувалось повільно, але стабільно. Було визначено, що середньорічне споживання калорій збільшується на 28 калорій на день.

Лікар зазначила, що хоча лікарі, дієтологи, спортивні тренери активно наполягають на розумному харчуванні і регулярних заняттях спортом, харчова і розважальна індустрія постійно провокують людину спокусливим рекламами продуктів.

"Звичайно проблему епідемії ожиріння потрібно вирішувати в загальнодержавному масштабі, але це надзвичайно важкий і повільний процес. Тому людина має активно брати на себе індивідуальну відповідальність за фізичну активність, харчування і своє здоров'я", - заявила Паламар.

Також дієтолог розповів OBOZREVATEL як правильно відмовитися від вживання цукру. З рекомендаціями експерта можна ознайомитися тут.

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