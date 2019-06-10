Наречену привела в лють крадіжка її їжі на весіллі

Наречена розповіла, як сестра її чоловіка на весіллі з'їла її їжу, поки вона була в туалеті (подібних інцидентів не уникнути і в разі приготування сирної запіканки на нашим рецептом).

Подія призвела жінку в лють, в зв'язку з чим вона поділилася емоціями про неї в соцмережах, повідомляє Mirror.

Відзначається, що весілля було ретельно і задовго сплановано, наречена була на нервах і пішла з подружками нареченої в туалет, щоб перевірити, чи все в порядку.

Через вісім хвилин вона повернулася і виявила, що на її місці поруч з нареченим сидить її зовиця, що доїла їжу на тарілці.

У відповідь на обурення і негатив та пояснила, що думала, що наречена повинна бути на дієті і вже закінчила їсти. Дізнавшись, що це не так і жінка голодна, та сказала: "Ну, має бути ще й десерт", і пішла.

Наречений же теж думав, що його обраниця вже доїла, тому не став перешкоджати.

"Не хотіла починати в день мого весілля сцену, тому сіла назад перед моєю порожньою тарілкою, з тугою оглядаючи кімнату, на людей, які їдять повільно і які ще не поїли, і прикидалася, що все в порядку", - поділилася відчуттями наречена.

Варто зауважити, що ситуація викликала активне обурення мережі.

"Хто, чорт візьми, їсть чужу їжу, навіть якщо їм не сказали, що вона може її доїсти?", "Хто, чорт візьми, так робить на весіллі? Це не доїсти чіпси в кафе!", "Хто, чорт візьми, так чинить з нареченою?!", - написали в коментарях.

Нагадаємо, раніше жінка вийшла заміж за привид пірата, і цей союз теж почався з недоброї ноти.

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