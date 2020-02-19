Найсмачніший святковий салат "Буніто" з куркою і морквою

Пікантний, оригінальний і ситний м'ясний салат "Буніто" найкраще підходить для святкового столу.
Це дуже проста страва з ніжного курячого філе, яєць, сиру і моркви.
Саме завдяки незвичайному інгредієнту – корейській моркві, салат виходить казково смачним і незабутнім.
Якщо ви зважилися на кулінарний експеримент, то запасайтеся подвійною порцією продуктів, адже "Буніто" розметуть зі столу першим, і гості обов'язково попросять добавки.
Як приготувати таку закуску, дивіться у відеорецепті від FoodOboz за посиланням: Салат "Буніто".
Салат "Буніто"
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