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Найсмачніший салат з печінкою тріски за 15 хвилин

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З такого незамінного продукту як печінка тріски виходять чудові салати і закуски.

FoodOboz пропонує скуштувати чудовий простий салат з печінки тріски з кукурудзою.

Завдяки неповторному смаку і легкості приготування ця страва стане однією з ваших улюблених.

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Рецепт казково смачної гарячої страви з крабових палічок

Вона ідеально вписується в будь-яке святкове меню, і також буде прекрасним доповненням до сімейного обіду або романтичної вечері.

Рецепт 15-тихвилинка доступний за посиланням: Салат з печінкою тріски і кукурудзою.

Салат з печінкою тріски і кукурудзою.

Салат з печінкою тріски і кукурудзою.

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