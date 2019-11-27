Найсмачніший наваристий капусняк по-запорізьки: рецепт з відео

Ситний густий суп з капусти на м'ясному бульйоні – капусняк – це традиційна страва української кухні.
Залежно від регіону, способи приготування цієї першої страви дещо різняться.
При цьому найсмачнішим по праву вважається запорізький капусняк, його готують з двома видами м'яса, а також зі свіжою і квашеною капустою.
Покроковий відеорецепт такого супу від FoodOboz читайте за посиланням: Капусняк по-запорізьки.
Капусняк по-запорозькому
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