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Найсмачніший наваристий капусняк по-запорізьки: рецепт з відео

31т
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Ситний густий суп з капусти на м'ясному бульйоні – капусняк – це традиційна страва української кухні.

Залежно від регіону, способи приготування цієї першої страви дещо різняться.

При цьому найсмачнішим по праву вважається запорізький капусняк, його готують з двома видами м'яса, а також зі свіжою і квашеною капустою.

Покроковий відеорецепт такого супу від FoodOboz читайте за посиланням: Капусняк по-запорізьки.

Капусняк по-запорозькому

Капусняк по-запорозькому

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