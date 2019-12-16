Найсмачніший холодець на Новий рік 2020: простий рецепт з фото

Однією з традиційних страв для святкового столу на Новий рік безперечно є холодець.

FoodOboz пропонує простий рецепт холодцю в мультиварці.

Відзначається, що в цілому немає нічого складного в приготуванні цієї страви, проте, в класичній версії її протягом декількох годин треба постійно перевіряти, прибирати пінку, стежити за прозорістю і консистенцією.

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В мультиварці для готування потрібно теж досить багато часу, проте, блюдо можна просто залишити готуватися на ніч, після чого воно гарантовано вийде прозорим, ніжним і смачним.

Для холодцю ми пропонуємо використовувати як свинину, так і яловичину, - так він отримає насичений і багатий смак.

Дивіться повний список продуктів і покроковий рецепт приготування холодцю в мультиварці з фото за цим посиланням.

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