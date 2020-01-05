Найсмачніші страви на Різдво 2020: прості рецепти з фото

Вже 7 січня православні християни святкуватимуть Різдво Христове, в зв'язку з чим актуальні рецепти страв для святкового застілля.

FoodOboz зробив добірку ідей, що смачно, але пісно приготувати.

Перш за все, традиційно готують кутю, - щоб головне блюдо Святвечора вийшло, дивіться наш покроковий рецепт з фото.

Крім того, актуальні найрізноманітніші вареники : з картоплею, капустою, грибами, вишнями та іншими начинками на Ваш смак.

Прикрасять стіл і найніжніші пісні голубці, які навіть без м'яса залишаються неймовірно смачними.

Найпоширенішим пісним салатом завжди залишався вінегрет - до слова, він не тільки має відмінний смак і швидко готується, але ще і чинить позитивний вплив на роботу шлунково-кишкового тракту.

З перших страв можна подати капусняк зі свіжої капустою.

Залишки капусти, тушковані з грибами, морквою, цибулею і спеціями, теж стануть прекрасним і ситним доповненням святкового столу.

Як гарнір слід згадати печену картоплю, - з соусом і спеціями вона обов'язково сподобається всім Вашим близьким.

На Різдво піст не забороняє вживання в їжу риби, через що можна порадувати домочадців, наприклад, неймовірно смачною скумбрією в томатному соусі.

Закускою можуть стати соління - різноманітність варіантів дозволить вибрати рецепт на будь-який смак. Зокрема, часто ставлять на стіл корейські салати, малосольні огірки, квашену капусту.

Як солодкий десерт можна подати пісний пиріг з вишнею, штрудель з яблуками, а до них розлити по склянках чудовий узвар.

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт смачної дієтичної страви на сніданок за 15 хвилин.

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