Найпростіший рецепт торта "Наполеон" без випікання

Дуже смачний торт "Наполеон" можна приготувати без довгої метушні на кухні.

FoodOboz пропонує спробувати "Наполеон" нашвидкоруч, який неймовірно легко збирається з підсушених у духовці тонких лавашів, а секретом його чудового незабутнього смаку є правильно приготований ніжний заварний крем.

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Готовий десерт з лаваша має ще одну істотну перевагу – він містить набагато менше жиру (в коржах немає ні вершкового, ні рослинного масла), при цьому за смаком його взагалі не відрізнити від класичного трудомісткого "Наполеона".

Також в приготуванні подібного десерту є важливий секрет – потрібно протягом декількох годин дати йому настоятися при кімнатній температурі, і лише після цього відправити на ніч в холодильник.

Єдина складність з таким тортом – це очікування, адже він настільки апетитний, що хочеться його з'їсти одразу!

Як приготувати цей смаколик, дивіться в нашому відеорецепті за посиланням: Торт "Наполеон" без випічки.

Торт "Наполеон" без випічки

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