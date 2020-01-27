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Найпростіший рецепт смачних вареників з сиром

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У будь-яку пору року і доби відмінним варіантом для трапези залишаються вареники, різноманітність варіантів приготування яких дозволяє їм не набридати.

FoodOboz пропонує рецепт найпростіших ледачих вареників з сиром.

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Відзначається, що безсумнівною перевагою цього рецепта є відсутність необхідності ліпити кожен вареник, - "лінива" версія цієї страви передбачає додавання начинки прямо в тісто і варіння його шматочками.

Так, щоб побалувати себе смачними варениками, смак яких практично не відрізняється від традиційних, вистачить всього півгодини.

Дивіться простий покроковий рецепт ледачих сирних вареників з фото процесу приготування за цим посиланням.

Найпростіший рецепт смачних вареників з сиром

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт корисного сирного пирога.

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