Найпростіший і найсмачніший крем для торта за рецептом 1958 року

У відомій книзі "Домоводство" 1958 року випуску є один знаковий рецепт крему для торта, який заслужено можна вважати одним із найсмачніших.

Готується цей крем дуже просто, та ідеально підходить для промазування будь-яких видів бісквітів, кексів і тістечок.

Його навіть можна подавати в невеликих креманках у вигляді самостійного десерту, лише доповнивши сезонними ягодами, фруктами або шоколадною крихтою.

Для крему по "Домоводству" нам знадобиться:

- 200 грам вершкового масла;

- півсклянки молока;

- 1 склянка цукру;

- 1 або 2 яйця;

- ваніль;

- 2-3 столові ложки лікеру.

Яйця збити з цукром, додати молоко і на повільному вогні довести суміш до кипіння, постійно помішуючи. Остудити. Окремо збити розм'якшене масло, і, продовжуючи його збивати, поступово влити охолоджену заготовку. Після цього вмішати ванілін і лікер, залишити на кілька годин в холодильнику.

Тепер можна використовувати крем для приготування торта. Детальний рецепт бісквіта читайте за цим посиланням.

Нагадаємо, "Домоводство" - улюблена книга мільйонів людей, в якій містяться перевірені десятиліттями рецепти. Видання було випущене у 50-х роках минулого століття і на даний момент вважається раритетним.

"Домоводство"

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