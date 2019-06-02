Головна Новини
Мова Язык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
Головна Блоги

/Кулінарні новини

Найпростіший і найсмачніший крем для торта за рецептом 1958 року

482Читати матеріал російською

У відомій книзі "Домоводство" 1958 року випуску є один знаковий рецепт крему для торта, який заслужено можна вважати одним із найсмачніших.

Готується цей крем дуже просто, та ідеально підходить для промазування будь-яких видів бісквітів, кексів і тістечок.

Найпростіший і найсмачніший крем для торта за рецептом 1958 року

Його навіть можна подавати в невеликих креманках у вигляді самостійного десерту, лише доповнивши сезонними ягодами, фруктами або шоколадною крихтою.

Найпростіший і найсмачніший крем для торта за рецептом 1958 року

Для крему по "Домоводству" нам знадобиться:

- 200 грам вершкового масла;

- півсклянки молока;

- 1 склянка цукру;

- 1 або 2 яйця;

- ваніль;

- 2-3 столові ложки лікеру.

Яйця збити з цукром, додати молоко і на повільному вогні довести суміш до кипіння, постійно помішуючи. Остудити. Окремо збити розм'якшене масло, і, продовжуючи його збивати, поступово влити охолоджену заготовку. Після цього вмішати ванілін і лікер, залишити на кілька годин в холодильнику.

Найпростіший і найсмачніший крем для торта за рецептом 1958 року

Тепер можна використовувати крем для приготування торта. Детальний рецепт бісквіта читайте за цим посиланням.

Найпростіший і найсмачніший крем для торта за рецептом 1958 року

Нагадаємо, "Домоводство" - улюблена книга мільйонів людей, в якій містяться перевірені десятиліттями рецепти. Видання було випущене у 50-х роках минулого століття і на даний момент вважається раритетним.

"Домоводство"

"Домоводство"

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані