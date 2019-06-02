Найпростіший і найсмачніший крем для торта за рецептом 1958 року

У відомій книзі "Домоводство" 1958 року випуску є один знаковий рецепт крему для торта, який заслужено можна вважати одним із найсмачніших.
Готується цей крем дуже просто, та ідеально підходить для промазування будь-яких видів бісквітів, кексів і тістечок.
Його навіть можна подавати в невеликих креманках у вигляді самостійного десерту, лише доповнивши сезонними ягодами, фруктами або шоколадною крихтою.
Для крему по "Домоводству" нам знадобиться:
- 200 грам вершкового масла;
- півсклянки молока;
- 1 склянка цукру;
- 1 або 2 яйця;
- ваніль;
- 2-3 столові ложки лікеру.
Яйця збити з цукром, додати молоко і на повільному вогні довести суміш до кипіння, постійно помішуючи. Остудити. Окремо збити розм'якшене масло, і, продовжуючи його збивати, поступово влити охолоджену заготовку. Після цього вмішати ванілін і лікер, залишити на кілька годин в холодильнику.
Тепер можна використовувати крем для приготування торта. Детальний рецепт бісквіта читайте за цим посиланням.
Нагадаємо, "Домоводство" - улюблена книга мільйонів людей, в якій містяться перевірені десятиліттями рецепти. Видання було випущене у 50-х роках минулого століття і на даний момент вважається раритетним.
"Домоводство"
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