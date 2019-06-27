Найпростіший абрикосовий пиріг, рецепт з відео

Як приготувати смачний і ніжний пиріг з абрикосами? Дуже просто!
Для цього потрібно мінімум продуктів і зовсім небагато вашого часу.
Складові
160 грамів
вершкового масла
200 грамів
цукру
3 яйця
1/2 чайної ложки розпушувача
200 грамів
борошна
6 абрикос
ванілін
Приготування
У розм'якшене масло висипаємо цукор, ванілін і добре перемішуємо. Додаємо яйця, і мышаємо до отримання однорідної маси.
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Після цього інтенсивно вмішуємо в масу борошно з розпушувачем, щоб не було грудочок.
Виливаємо тісто в форму, застелену пергаментним папером, викладаємо зверху розрізані навпіл абрикоси без кісточок.
Після цього ставимо в розігріту до 180 градусів духовку на 40 хвилин. Пиріг готовий!
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