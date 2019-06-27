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Найпростіший абрикосовий пиріг, рецепт з відео

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Як приготувати смачний і ніжний пиріг з абрикосами? Дуже просто!

Для цього потрібно мінімум продуктів і зовсім небагато вашого часу.

Складові

  • 160 грамів

    вершкового масла

  • 200 грамів

    цукру

  • 3 яйця

  • 1/2 чайної ложки розпушувача

  • 200 грамів

    борошна

  • 6 абрикос

  • ванілін

Приготування

У розм'якшене масло висипаємо цукор, ванілін і добре перемішуємо. Додаємо яйця, і мышаємо до отримання однорідної маси.

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Після цього інтенсивно вмішуємо в масу борошно з розпушувачем, щоб не було грудочок.

Виливаємо тісто в форму, застелену пергаментним папером, викладаємо зверху розрізані навпіл абрикоси без кісточок.

Після цього ставимо в розігріту до 180 градусів духовку на 40 хвилин. Пиріг готовий!

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