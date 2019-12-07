Найкращий рецепт салату "Мімоза" з фото

Одним із звичних класичних святкових салатів, на який не потрібно багато часу і сил, можна назвати салат "Мімоза".

FoodOboz пропонує оптимальний рецепт його приготування.

Новини Рецепт смачної страви з фаршу на швидку руку

Відзначається, що базовими продуктами для страви є рибні консерви, яйця, овочі і соус для заправки.

Однак, є ряд варіацій приготування салату, до того ж, кожна господиня підлаштовує рецепт по свій смак, але ми пропонуємо оптимальний спосіб, де можна використовувати тунець, сайру або кільку на вибір.

Простий покроковий рецепт з фото і секрети приготування смачного салату "Мімоза" дивіться за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт неймовірного салату з авокадо і куркою, який вразить гостей на свято.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram