Найбільша мережа України ввела обмеження на продаж продуктів

Керівництво торгової мережі "АТБ" прийняло рішення про введення обмеження на продаж продуктів харчування в одні руки.

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL повідомив начальник управління корпоративної комунікації АТБ Сергій Демченко.

Торгова мережа на своєму офіційному сайті вже опублікувала заяву про введення обмежень. Згідно з оприлюдненою заявою, для перешкоджання можливої спекуляції, АТБ вводить обмеження на наступні групи товарів:

- вода, пиво і напої – не більше 12 одиниць в одні руки; - інші товари – не більше 5 штук.

Як розповіли OBOZREVATEL на гарячій лінії АТБ, обмеження стосуються напоїв, незалежно від літражу тари. З огляду на, що напої розфасовані в різну за обсягом тару, розрахунок буде вестися не по літражу, а за кількістю одиниць.

"Ви можете взяти 12 пляшок мінеральної води або 12 пляшок лимонаду. Незалежно від обсягу упаковки, кількість одиниць не повинна перевищувати 12", - відзначили на гарячій лінії.

Також уточнили, що обмеження не стосуватиметься асортименту товарів.

"Ви можете купити 12 пляшок води, 12 пляшок пива. Якщо ви купуєте різні продукти, обмеження стосуватиметься лише кількості. Беріть будь-які рідини, які є в наявності. Головне, щоб ви брали не більше 12 одиниць однієї позиції".

Однак, обмеження у розмірі 12 одиниць стосується тільки води, пива і напоїв.

Для інших категорій рідких продуктів вводиться обмеження в розмірі 5 одиниць. Молочні напої будуть відпускатися в розмірі 5 одиниць в руки. Якщо ви хочете купити молоко або кефір, то вам продадуть не більше 5 пляшок молока в руки. Соки також будуть відпускатися в кількості не більше п'яти одиниць в руки. Ви можете, наприклад, купити п'ять пакетів апельсинового чи будь-якого іншого соку.

Алкоголь теж буде відпускатися в кількості не більше 5 одиниць в руки.

Що стосується другого пункту обмеження, а саме, продажу "інших" товарів в кількості не більше 5 одиниць в руки, то нам уточнили, що під "іншими товарами", АТБ має на увазі весь розфасований товар, наявний у продажу.

"В АТБ весь товар, починаючи від круп і закінчуючи цукерками,вже розфасований. Ви можете купити 5 упаковок цукерок, 5 пакетів рису, 5 пакетів гречки. Обмеження на асортимент немає. Це не означає, що ви можете купити тільки 5 кілограмів круп, ні - ви можете взяти все, що вам потрібно, але не більше п'яти одиниць кожної позиції.

У разі закінчення терміну реалізації продуктів магазин може реалізувати товар зі знижкою, але не може зняти введене обмеження. Навіть якщо у молочних продуктів буде спливати термін придатності, обмеження не будуть зніматися.

Зараз магазини працюють з постачальниками в звичайному графіку, так само, як це все було і до карантину. Якщо підходять граничні терміни реалізації, на продукцію робиться знижка. В останній можливий день реалізації продукції, яка не була продана, знімається з полиці і або утилізується, або повертається постачальнику. Простроченої продукції на полицях АТБ не буде. Але обмеження на продаж молочних продуктів зніматися не будуть. Будуть знижки, але не більше того.

"Дані нововведення потрібні для того, щоб не створювати штучний ажіотаж і не давати можливості недобросовісним покупцям спекулювати даною продукцією. Вже відомі випадки, коли покупці скуповують деякі категорії товарів, виносять їх на точки стихійної торгівлі і продають з накруткою. Ми не можемо допустити спекуляції на товари першої необхідності, особливо в такий період. Ми прекрасно розуміємо, що якщо знімемо зараз обмеження, вже завтра цю продукцію будуть перепродувати за завищеними цінами. Ми цього допустити простий про не можемо ", - заявив Сергій Демченко.

Нам також уточнили, що обмеження стосуються абсолютно всіх товарів, що є в асортименті. "Шампуні, порошки, зубна паста, туалетний папір - абсолютно всі позиції будуть відпускатися не більше п'яти одиниць в руки. Однак, ми не вводимо ніяких соціальних обмежень за віком. Якщо як за часів СРСР мама приведе в магазин дитини, щоб мати можливість купити більше товару, ми не можемо не продати дитині товар. товар продається з розрахунку "в одні руки". Якщо мами будуть приходити з дітьми, ці діти також будуть вважатися нашими покупцями, і ми не в праві відмовити їм у придбанні товарів ", - сказав Демченко .

"Найближчим часом місцеві адміністрації будуть приймати рішення щодо обмеження кількості покупців, які можуть одночасно знаходитися всередині магазину. Це може бути 10 або 20 осіб в залежності від розміру магазину. У Києві це обмеження ще не введено. Що стосується регіонів, то таке рішення буде прийматися на місцевому рівні.

Таке обмеження буде вводитися в зв'язку з необхідністю забезпечити безпеку покупців, так як в зв'язку з епідемією повинна дотримуватися дистанція між покупцями. При наявності такого рішення компанія буде обмежувати доступ людей в магазини мережі АТБ. Є певна процедура допуску в магазин покупців і охорона магазинів буде її дотримуватися. Що стосується Києва, то поки немає такого рішення місцевої адміністрації. Як тільки це рішення буде, ми відразу ж введемо обмеження ", - заявив Сергій Демченко.

Кореспонденту OBOZREVATEL уточнили, що дані обмеження були введені до 3 квітня.

"Обмеження введені до кінця карантину. На даний момент кінцевий термін карантину - 3 квітня. Можливо, ці обмеження будуть зняті внутрішнім розпорядженням по компанії. Якщо ми побачимо, що ситуація стабілізувалася, ажіотаж спадає і жорсткі заходи не потрібні, обмеження будуть зняті. В разі продовження карантину, обмежувальні заходи будуть продовжені ", - зазначив Демченко.

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