Начинки для млинців: вдалі та оригінальні рецепти

В Масляну так хочеться порадувати себе і близьких смачними млинцями з незвичайними наповнювачами.

FoodOboz пропонує скуштувати ніжні тонкі млинці з двома видами начинок.

Перший варіант – дуже смачна рибна паста на основі консервованої сардини, яєць і сиру. При приготуванні млинців в тісто можна додати дрібно нарызану зелень, це додасть готовому блюду пряні смак та аромат. Начинка виходить несподівано смачною.

Рецепт таких млинців доступний за посиланням: Млинці з рибною начинкою.

Млинці з рибною начинкою

Новини Рецепт дуже смачного весняного салату без майонезу

Другий варіант – млинці з тушкованою капустою. Незважаючи на те, що цю начинку частіше використовують для вареників, у млинцях вона чудова по-своєму. Крім того, загортати і підсмажувати такі млинці потрібно особливим чином, про який детальніше в нашому покроковому рецепті за посиланням: Налисники з капустою.

Налисники з капустою

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував 7 незвичайних рецептів млинців на кожен день Масляної.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!