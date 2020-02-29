Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Кулінарні новини

Начинки для млинців: вдалі та оригінальні рецепти

816
Читати матеріал російською

В Масляну так хочеться порадувати себе і близьких смачними млинцями з незвичайними наповнювачами.

FoodOboz пропонує скуштувати ніжні тонкі млинці з двома видами начинок.

Перший варіант – дуже смачна рибна паста на основі консервованої сардини, яєць і сиру. При приготуванні млинців в тісто можна додати дрібно нарызану зелень, це додасть готовому блюду пряні смак та аромат. Начинка виходить несподівано смачною.

Рецепт таких млинців доступний за посиланням: Млинці з рибною начинкою.

Млинці з рибною начинкою

Млинці з рибною начинкою

Новини
Рецепт дуже смачного весняного салату без майонезу

Другий варіант – млинці з тушкованою капустою. Незважаючи на те, що цю начинку частіше використовують для вареників, у млинцях вона чудова по-своєму. Крім того, загортати і підсмажувати такі млинці потрібно особливим чином, про який детальніше в нашому покроковому рецепті за посиланням: Налисники з капустою.

Налисники з капустою

Налисники з капустою

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував 7 незвичайних рецептів млинців на кожен день Масляної.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Масляна" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Масляна рецепти
Тег
їжа
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы