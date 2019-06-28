Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/Кулінарні новини

На кого підписатися? 5 українських фуд-блогерів, які дарують натхнення

481Читати матеріал російською

Не знаєте, який салат приготувати, чим здивувати довгоочікуваних гостей, у який ресторан піти або як за 10 хвилин з простих продуктів створити приголомшливу вечерю?

А вони знають, і з радістю поділяться цією інформацією з вами. Вони – це популярні українські фуд-блогери, які публікують на своїх сторінках і сайтах кращі кулінарні лайфхаки, перевірені рецепти і корисні поради про їжу.

Дарина Полукарова

Вона веде популярний кулінарний блог під назвою EvilOlive. Там ви знайдете масу цікавих рецептів, зібраних за рубриками, з детальними покроковими фотографіями.

Крім того, у неї є акаунти у Facebook та Instagram

Дарина Полукарова

Дарина Полукарова

Євген Клопотенко

Відомий кухар і зірка кулінарних шоу також веде майстер-класи, онлайн-курси і має Youtube-канал.

У своєму блозі шеф-кухар ділиться особистими рецептами, розповідає про кулінарні традиції і власний гастрономічний досвід.

Підписатися в Ютубі на Клопотенка можна по за цим посиланням.

Також кулінар веде сторінку в Instagram.

Євген Клопотенко

Євген Клопотенко

Марія "Котлетка" Сердюк

Марія - автор блогу "Котлетка". Вона колекціонує всілякі рецепти котлет і ділиться ними з читачами: класичні м'ясні котлети, рибні котлети, овочеві котлети і навіть котлети з корицею.

Відповідно до теорії Маші, усі страви – котлети, навіть сирники і ті - солодкі котлети. Автор впевнена, що готувати треба з любов'ю або не готувати взагалі.

У Маші "Котлетки" Сердюк є Instagram і особистий блог.

Марія Сердюк

Марія Сердюк

Анастасія Голобородько

Анастасія - кулінарний журналіст, ведуча авторських кулінарних майстер-класів про правильне харчування і спорт.

У своїх матеріалах вона ділиться секретами здорового харчування, розповідає історію страв і пояснює, як різні продукти впливають на організм.

Її статті публікуються на авторському сайті Spoon.

Підписатися на неї можна за цими посиланнями: у Фейсбуці, та в Інстаграмі.

Анастасія Голобородько

Анастасія Голобородько

Ольга Карі

Ольга - журналіст, автор Facebook-блогу про їжу і неординарні місця, не тільки в Україні, а й в усьому світі. Вона куштує незвичайні страви різних країн і ділиться враженнями зі своїми читачами.

Також у Ольги ви знайдете рецепти корисних страв, кулінарні поради та огляди ресторанів.

Ольга Карі

Ольга Карі

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані