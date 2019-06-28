На кого підписатися? 5 українських фуд-блогерів, які дарують натхнення

Не знаєте, який салат приготувати, чим здивувати довгоочікуваних гостей, у який ресторан піти або як за 10 хвилин з простих продуктів створити приголомшливу вечерю?

А вони знають, і з радістю поділяться цією інформацією з вами. Вони – це популярні українські фуд-блогери, які публікують на своїх сторінках і сайтах кращі кулінарні лайфхаки, перевірені рецепти і корисні поради про їжу.

Дарина Полукарова

Вона веде популярний кулінарний блог під назвою EvilOlive. Там ви знайдете масу цікавих рецептів, зібраних за рубриками, з детальними покроковими фотографіями.

Крім того, у неї є акаунти у Facebook та Instagram

Дарина Полукарова

Євген Клопотенко

Відомий кухар і зірка кулінарних шоу також веде майстер-класи, онлайн-курси і має Youtube-канал.

У своєму блозі шеф-кухар ділиться особистими рецептами, розповідає про кулінарні традиції і власний гастрономічний досвід.

Підписатися в Ютубі на Клопотенка можна по за цим посиланням.

Також кулінар веде сторінку в Instagram.

Євген Клопотенко

Марія "Котлетка" Сердюк

Марія - автор блогу "Котлетка". Вона колекціонує всілякі рецепти котлет і ділиться ними з читачами: класичні м'ясні котлети, рибні котлети, овочеві котлети і навіть котлети з корицею.

Відповідно до теорії Маші, усі страви – котлети, навіть сирники і ті - солодкі котлети. Автор впевнена, що готувати треба з любов'ю або не готувати взагалі.

У Маші "Котлетки" Сердюк є Instagram і особистий блог.

Марія Сердюк

Анастасія Голобородько

Анастасія - кулінарний журналіст, ведуча авторських кулінарних майстер-класів про правильне харчування і спорт.

У своїх матеріалах вона ділиться секретами здорового харчування, розповідає історію страв і пояснює, як різні продукти впливають на організм.

Її статті публікуються на авторському сайті Spoon.

Підписатися на неї можна за цими посиланнями: у Фейсбуці, та в Інстаграмі.

Анастасія Голобородько

Ольга Карі

Ольга - журналіст, автор Facebook-блогу про їжу і неординарні місця, не тільки в Україні, а й в усьому світі. Вона куштує незвичайні страви різних країн і ділиться враженнями зі своїми читачами.

Також у Ольги ви знайдете рецепти корисних страв, кулінарні поради та огляди ресторанів.

Ольга Карі

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