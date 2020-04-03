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На карантині: готуємо піцу з Олею Поляковою

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Відома українська співачка Ольга Полякова розповіла, що вона готує під час карантину. Одним зі своїх рецептів співачка поділилася зі своїми шанувальниками в соцмережі.

На карантині: готуємо піцу з Олею Поляковою

Фірмова піца з двома видами сиру

Складові:

  • Дріжджі - 1 ч. л.

  • Тепла вода - 250 мл.

  • Борошно - 800 гр

  • Оливкова олія - 3-4 ст. л.

  • Сіль - за смаком

  • Томати у в/c - 400 мл.

  • Розмарин - 2 гілочки

  • Чорний мелений перець - за смаком

  • Моцарелла - 300 гр.

  • Козячий сир - 300 гр.

  • Сосиски - 300 гр.

Для початку приготуємо опару. У миску кладемо чайну ложку дріжджів, додаємо 2 чайні ложки борошна. Додаємо 150 мл. теплої води. Зверніть увагу на те, що вода повинна бути теплою, але не гарячою. Ретельно перемішуємо масу до повного розчинення дріжджів і борошна у воді. Ми залишаємо опару при кімнатній температурі на 30 хвилин.

Через 30 хвилин додаємо в миску з опарою 700 гр. борошна і 100 мл. теплої води. Все ретельно перемішуємо. Замішуємо м'яке еластичне тісто. Не потрібно використовувати міксер, достатньо добре вимішати тісто руками.

Тепер додаємо в тісто оливкову олію та дрібку солі. Знову все вимішуємо.

Духовку нагріваємо до 30 градусів і прибираємо в неї миску з тістом. Також ви можете просто накрити тісто кухонним рушником і прибрати миску в тепле місце. Ми залишаємо тісто на 40-60 хвилин.

Через зазначений час беремо форму, в якій будемо готувати піцу. Це може бути блюдо для мікрохвильовки, деко або будь-яка інша зручна форма. Змащуємо посуд оливковою олією, викладаємо наше тісто. Розтягуємо тісто по периметру всієї форми, таким чином щоб сформувати бортики. З цієї кількості продуктів вийде 2-3 піци в залежності від діаметра вашої форми і товщини тіста.

Тепер беремо помідори у власному соку і перетираємо їх через сито, або перебиваємо блендером. Також ви можете використовувати звичайні свіжі помідори, які необхідно перебити до стану пюре і процідити через дрібне сито. Потім помідори варимо до загустіння і даємо їм повністю охолонути. У цей томатний соус додаємо листочки розмарину. Додаємо сіль та чорний мелений перець за смаком.

Сосиски нарізаємо тонкими кільцями. Замість сосисок можна використовувати будь-яку ковбасу. Також можна обійтися взагалі без ковбаси і приготувати сирну піцу. Обидва види сиру натираємо на тертці.

Нарешті формуємо піцу. Соусом щедро змащуємо тісто, викладене в форму для запікання. Викладаємо нарізані сосиски і щедро посипаємо все натертим сиром.

Відправляємо нашу піцу в духовку розігріту до 180 градусів на 20-25 хвилин.

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Автор
Олена Коваленко
Теми
живлення рецепти
Теги
карантин рецепт харчування
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