Млинець, яким можна нагодувати всю родину: рецепт з Голландії

Олена Коваленко FoodOboz 07:00, 14.05.2020

OBOZREVATEL продовжує знайомити вас з цікавими рецептами, які набули популярності в період карантину.

Сьогодні ми представляємо вашій увазі рецепт, яким в Instagram поділилася фуд-блогер Таня Нарута.

ГОЛЛАНДСЬКИЙ МЛИНЧИК З ДУХОВКИ ДЛЯ ВСІЄЇ РОДИНИ

Інгрідієнти

  • яйця - 4 шт,

  • молоко - 250 мл,

  • борошно - 1 ст.л,

  • цукор - 1 ст. л,

  • сіль - дрібка,

  • кориця - 1/4 ч.л,

  • вершкове масло - 1 ст.л.

Приготування

Вливаємо в миску молоко, додаємо яйця, цукор, корицю та сіль. Все добре перемішуємо або збиваємо міксером. Додаємо борошно і замішуємо тісто.

Розігріваємо духовку до 230 градусів, ставимо в неї порожню форму для випічки і даємо формі як слід нагрітися. Бажано, щоб форма була з високими бортами. Коли форма розігріється, змащуємо дно і борти вершковим маслом, виливаємо в неї тісто і запікаємо млинець при 200 градусах близько 20 хвилин.

У цей час нарізаємо будь-які фрукти на ваш смак. Викладаємо на млинець ягоди, посипаємо їх цукровою пудрою і додаємо кілька крапель лимонного соку.

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Також дієтолог розповів OBOZREVATEL про те, чи варто під час карантину вживати алкоголь. З цими рекомендаціями ви можете ознайомитися тут.

З порадами фахівця щодо того, як правильно дотримуватися водного режиму під час карантину, можна ознайомитися тут.

Також OBOZREVATEL писав про те, чи небезпечно під час карантину купувати овочі та фрукти. З порадами фахівця з цього питання можна ознайомитися тут.

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