Млинець, яким можна нагодувати всю родину: рецепт з Голландії
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Сьогодні ми представляємо вашій увазі рецепт, яким в Instagram поділилася фуд-блогер Таня Нарута.
ГОЛЛАНДСЬКИЙ МЛИНЧИК З ДУХОВКИ ДЛЯ ВСІЄЇ РОДИНИ
Інгрідієнти
яйця - 4 шт,
молоко - 250 мл,
борошно - 1 ст.л,
цукор - 1 ст. л,
сіль - дрібка,
кориця - 1/4 ч.л,
вершкове масло - 1 ст.л.
Приготування
Вливаємо в миску молоко, додаємо яйця, цукор, корицю та сіль. Все добре перемішуємо або збиваємо міксером. Додаємо борошно і замішуємо тісто.
Розігріваємо духовку до 230 градусів, ставимо в неї порожню форму для випічки і даємо формі як слід нагрітися. Бажано, щоб форма була з високими бортами. Коли форма розігріється, змащуємо дно і борти вершковим маслом, виливаємо в неї тісто і запікаємо млинець при 200 градусах близько 20 хвилин.
У цей час нарізаємо будь-які фрукти на ваш смак. Викладаємо на млинець ягоди, посипаємо їх цукровою пудрою і додаємо кілька крапель лимонного соку.Переглянути інтерактивний контент на obozrevatel.com
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