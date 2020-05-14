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Млинець, яким можна нагодувати всю родину: рецепт з Голландії

3.6т
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OBOZREVATEL продовжує знайомити вас з цікавими рецептами, які набули популярності в період карантину.

Сьогодні ми представляємо вашій увазі рецепт, яким в Instagram поділилася фуд-блогер Таня Нарута.

Млинець, яким можна нагодувати всю родину: рецепт з Голландії

ГОЛЛАНДСЬКИЙ МЛИНЧИК З ДУХОВКИ ДЛЯ ВСІЄЇ РОДИНИ

Інгрідієнти

  • яйця - 4 шт,

  • молоко - 250 мл,

  • борошно - 1 ст.л,

  • цукор - 1 ст. л,

  • сіль - дрібка,

  • кориця - 1/4 ч.л,

  • вершкове масло - 1 ст.л.

Приготування

Вливаємо в миску молоко, додаємо яйця, цукор, корицю та сіль. Все добре перемішуємо або збиваємо міксером. Додаємо борошно і замішуємо тісто.

Розігріваємо духовку до 230 градусів, ставимо в неї порожню форму для випічки і даємо формі як слід нагрітися. Бажано, щоб форма була з високими бортами. Коли форма розігріється, змащуємо дно і борти вершковим маслом, виливаємо в неї тісто і запікаємо млинець при 200 градусах близько 20 хвилин.

У цей час нарізаємо будь-які фрукти на ваш смак. Викладаємо на млинець ягоди, посипаємо їх цукровою пудрою і додаємо кілька крапель лимонного соку.

Також дієтолог розповів OBOZREVATEL про те, чи варто під час карантину вживати алкоголь. З цими рекомендаціями ви можете ознайомитися тут.

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Автор
Олена Коваленко
Теми
Кулінарні статті Кулінарні поради Кулінарні новини рецепти
Теги
рецепт блогер харчування
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