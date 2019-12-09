Вы ж понимаете, что Молдаванка возникла не на ровном месте? Точнее, само место вполне ровное, а название этого знаменитого старого района имеет вполне очевидную этническую, а значит – кулинарную основу. Кроме манеры обработки овощей и плацинд, из молдавской кухни одесситы позаимствовали митетеи. Мечта худеющего – никакого хлеба и яиц в составе, практически чистое мясо!

Митетеи – это маленькие колбаски без кожи, жареные на гратаре – гриле. Идеологически они близки к кебабам, но есть свои особенности.

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В самом классическом рецепте число ингредиентов минимально.

Нам потребуется полкило телятины, молодой говядины или баранины, 3-4 зубчика чеснока, вода – до стакана, сушеный чабрец (тимьян), соль, перец – по вкусу

Здесь важно качество мяса и соблюдение технологии. Для митетеев лучше брать жирное мясо, с ним блюдо получается вкуснее и более сочным.

Мясо пропускаем через мясорубку, чеснок – через давилку. В фарш добавляем все сухие ингредиенты и чеснок, тщательно вымешиваем. По чуть-чуть добавляем воду, каждый раз вымешивая фарш до полного впитывания. Начинаем его отбивать: собираем в комок и с силой кидаем в миску или на доску. И так минут десять… Отбитый фарш ставим в холодильник минимум на час, лучше – на 4-5.

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Формируем небольшие тонкие колбаски-сосиски, размером с палец. Это несложно сделать вручную, но самые педантичные хозяйки используют "колбасную" насадку на мясорубку.

Если у вас нет гратара, есть домашний вариант обжарки. На горячей сковороде в растительном масле обжариваем митетеи со всех сторон. Отбитый фарш из хорошего мяса при жарке сохраняет форму, не разваливается. Подаем с соусом муждей. Если готовим на природе, гарнир из свежих овощей, как для шашлыков.

Сейчас многие хозяйки добавляют сильно газированную минеральную воду, мол, с ней мясо выходит мягче.

Современный вариант рецепта, адаптированный по свой вкус в Бессарабии и распространенный в Одессе, предполагает еще один ход. Колбаски обжаривают на сильном огне не до готовности, а до появления корочки. Укладывают в кастрюлю, заливают красным соусом, приготовленным по своему вкусу и тушат в нем на малом огне около получаса. Обычный соус – это протушенная и смолотая смесь лука, чеснока, помидоров или томат-пасты с солью и перцем. Такие митетеи подаем с любым простым нейтральным гарниром – рисом, картофелем или кукурузной кашей.

Одесские хозяйки утверждают, что именно в соусе митетеи выходят самими нежными и сочными.

Но что мешает попробовать оба рецепта?

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