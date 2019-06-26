Міняємо червоне м'ясо на тунець і лосось: кращі рецепти

Зниження вживання в їжу червоного м'яса і поступова його заміна в раціоні на тунець, лосось і куряче м'ясо сприяє зниженню ризику передчасної смерті.

Про це повідомляє The Sun.

Згідно з результатами найбільшого шістнадцятирічного дослідження, проведеного в США, надмірне переважання яловичини, свинини і баранини в раціоні людини спричиняє розвиток хвороб серця, онкологічних захворювань і діабету.

Більш того, вчені стверджують, що вживання декількох порцій червоного м'яса на тиждень може підвищити ризик передчасної смерті на 13%.

Відмова від свинини, баранини і яловичини знижує ймовірність смертності на 10%.

Втім, з даними дослідженнями не згодні в Британській асоціації м'ясопереробних підприємств. Там стверджують, що докази вчених не є послідовними.

У свою чергу, ми пропонуємо вам ознайомитися з нашими кращими рецептами приготування лосося.

Салат з сиром і тунцем

Дане блюдо неодмінно стане справжньою окрасою святкового столу. Салат здатна приготувати практично будь-яка господиня, а інгредієнти продаються в багатьох продуктових супермаркетах. Варто пам'ятати, що перед подачею салату на стіл його рекомендують охолодити і настояти.

Детальніше з нашим рецептом салату з сиром і тунцем ви можете ознайомитися за наступним посиланням.

Місо суп з лососем

Суп на основі місо вкрай популярний в Японії – складно уявити хоча б один японський ланч без цієї страви. Головною особливістю супу є розчинена в ньому паста місо. До його складу можуть входити різні другорядні інгредієнти в залежності від локальної культури місцевості.

Рецепт місо супу з лососем від OBOZREVATEL. Smak ви можете знайти тут.

Юшка з лосося

Лосось – королівська риба, і приготована з неї вуха настільки ароматна і апетитна, що не залишить байдужим будь-якого гурмана. За підсумком приготування можна отримати по-справжньому смачний і насичений бульйон з соковитим і ніжним лососем.

Як приготувати юшку з лосося ви можете дізнатися, ознайомившись з нашим оригінальним рецептом.

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