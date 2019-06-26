Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/Кулінарні новини

Міняємо червоне м'ясо на тунець і лосось: кращі рецепти

221Читати матеріал російською

Зниження вживання в їжу червоного м'яса і поступова його заміна в раціоні на тунець, лосось і куряче м'ясо сприяє зниженню ризику передчасної смерті.

Про це повідомляє The Sun.

Згідно з результатами найбільшого шістнадцятирічного дослідження, проведеного в США, надмірне переважання яловичини, свинини і баранини в раціоні людини спричиняє розвиток хвороб серця, онкологічних захворювань і діабету.

Більш того, вчені стверджують, що вживання декількох порцій червоного м'яса на тиждень може підвищити ризик передчасної смерті на 13%.

Відмова від свинини, баранини і яловичини знижує ймовірність смертності на 10%.

Втім, з даними дослідженнями не згодні в Британській асоціації м'ясопереробних підприємств. Там стверджують, що докази вчених не є послідовними.

У свою чергу, ми пропонуємо вам ознайомитися з нашими кращими рецептами приготування лосося.

Салат з сиром і тунцем

Дане блюдо неодмінно стане справжньою окрасою святкового столу. Салат здатна приготувати практично будь-яка господиня, а інгредієнти продаються в багатьох продуктових супермаркетах. Варто пам'ятати, що перед подачею салату на стіл його рекомендують охолодити і настояти.

Міняємо червоне м'ясо на тунець і лосось: кращі рецепти

Детальніше з нашим рецептом салату з сиром і тунцем ви можете ознайомитися за наступним посиланням.

Місо суп з лососем

Суп на основі місо вкрай популярний в Японії – складно уявити хоча б один японський ланч без цієї страви. Головною особливістю супу є розчинена в ньому паста місо. До його складу можуть входити різні другорядні інгредієнти в залежності від локальної культури місцевості.

Міняємо червоне м'ясо на тунець і лосось: кращі рецепти

Рецепт місо супу з лососем від OBOZREVATEL. Smak ви можете знайти тут.

Юшка з лосося

Лосось – королівська риба, і приготована з неї вуха настільки ароматна і апетитна, що не залишить байдужим будь-якого гурмана. За підсумком приготування можна отримати по-справжньому смачний і насичений бульйон з соковитим і ніжним лососем.

Міняємо червоне м'ясо на тунець і лосось: кращі рецепти

Як приготувати юшку з лосося ви можете дізнатися, ознайомившись з нашим оригінальним рецептом.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані