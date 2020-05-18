Мінімум обмежень: солодощі, які можна їсти під час схуднення

Під час дієти, спрямованої на корекцію маси тіла, допускається присутність в раціоні певних солодощів та десертів.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написала Facebook дієтолог Наталя Мальцева.

Мед

За словами дієтолога, мед стане чудовим десертом до чаювання. Мед містить вітаміни, мікроелементи, антиоксиданти. "Такий смаколик окрім непередаваного смаку має ще й цілющий вплив. Додайте до меду улюблені горіхи і індекс корисності десерту збільшитися в рази", - зазначила дієтолог.

Сухофрукти

Сухофрукти – категорія корисних десертів номер два. "Курага, чорнослив, родзинки – в них сконцентрована вся сила фруктів. Жменька сухофруктів на день – і ви щасливі. Додайте у вашу суміш меду і горіхів трохи сухофруктів – краса неймовірна, а як смачно", - зазначила дієтолог.

Пастила

"Пастила, мармелад, зефір – солодощі з категорії напівкорисних, тому що в них міститься цукор або фруктоза. Але інша частина складу – це фруктове пюре, що не може не тішити. А краще приготуйте такі десерти самостійно – з яблук, слив або смородини", - сказала дієтолог.

Халва

За словами дієтолога, рахат-лукум, халва, козинаки – корисні, смачні, але дуже калорійні східні солодощі. Але якщо стоїть вибір між шматком торта і шматочком ароматної халви – без сумнівів обирайте останнє.

Гіркий шоколад

Гіркий шоколад – не тільки корисний десерт, але і відмінний енергетик. "Купуйте найдорожчий – в цьому випадку на якості економити не варто", - зазначила дієтолог. ⠀

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