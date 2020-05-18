Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Кулінарні новини

Мінімум обмежень: солодощі, які можна їсти під час схуднення

6.3т
Читати матеріал російською

Під час дієти, спрямованої на корекцію маси тіла, допускається присутність в раціоні певних солодощів та десертів.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написала Facebook дієтолог Наталя Мальцева.

Мінімум обмежень: солодощі, які можна їсти під час схуднення

Мед

За словами дієтолога, мед стане чудовим десертом до чаювання. Мед містить вітаміни, мікроелементи, антиоксиданти. "Такий смаколик окрім непередаваного смаку має ще й цілющий вплив. Додайте до меду улюблені горіхи і індекс корисності десерту збільшитися в рази", - зазначила дієтолог.

Мінімум обмежень: солодощі, які можна їсти під час схуднення

Сухофрукти

Сухофрукти – категорія корисних десертів номер два. "Курага, чорнослив, родзинки – в них сконцентрована вся сила фруктів. Жменька сухофруктів на день – і ви щасливі. Додайте у вашу суміш меду і горіхів трохи сухофруктів – краса неймовірна, а як смачно", - зазначила дієтолог.

Мінімум обмежень: солодощі, які можна їсти під час схуднення

Пастила

"Пастила, мармелад, зефір – солодощі з категорії напівкорисних, тому що в них міститься цукор або фруктоза. Але інша частина складу – це фруктове пюре, що не може не тішити. А краще приготуйте такі десерти самостійно – з яблук, слив або смородини", - сказала дієтолог.

Мінімум обмежень: солодощі, які можна їсти під час схуднення

Халва

За словами дієтолога, рахат-лукум, халва, козинаки – корисні, смачні, але дуже калорійні східні солодощі. Але якщо стоїть вибір між шматком торта і шматочком ароматної халви – без сумнівів обирайте останнє.

Мінімум обмежень: солодощі, які можна їсти під час схуднення

Гіркий шоколад

Гіркий шоколад – не тільки корисний десерт, але і відмінний енергетик. "Купуйте найдорожчий – в цьому випадку на якості економити не варто", - зазначила дієтолог. ⠀

Також дієтолог розповів OBOZREVATEL про те, чи варто під час карантину вживати алкоголь. З цими рекомендаціями ви можете ознайомитися тут.

З порадами фахівця щодо того, як правильно дотримуватися водного режиму під час карантину, можна ознайомитися тут.

Також OBOZREVATEL писав про те, чи небезпечно під час карантину купувати овочі та фрукти. З порадами фахівця з цього питання можна ознайомитися тут.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "живлення" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олена Коваленко
Теми
живлення Кулінарні статті Кулінарні поради Кулінарні новини рецепти
Теги
рецепт харчування дієтолог
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
FoodOboz