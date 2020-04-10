Міні паелья з морепродуктами: дієтичний рецепт

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули особливої популярності в період карантину.

За традицією рецепт коментує дієтолог.

МІНІ ПАЕЛЬЯ З МОРЕПРОДУТАМИМ

Складові:

тушки кальмарів - 400 гр.

рис - 300 гр.

мідії морожені - 300 гр.

морква - 300 гр.

цибуля ріпчаста - 1 шт.

сіль за смаком

приправи - за смаком

оливкова олія - 2 ст. ложки

вода - 200 мл.

Приготування:

Кальмари миємо і видаляємо усі плівки. Нарізаємо тушки тонкими смужками. Ріпчасту цибулю чистимо і нарізаємо тонкими півкільцями. Морквину чистимо, миємо й нарізаємо тонкою соломкою.

На плиту ставимо сковороду і наливаємо трохи оливкової олії. Як тільки олія нагріється, викладаємо підготовлені цибулю і моркву. Обсмажуємо овочі на середньому вогні до м'якого стану.

Рис промиваємо не менше 4-5 разів. Тільки після того як вода буде абсолютно прозорою, рис можна вважати добре промитим. Відправляємо рис в сковороду до овочів, перемішуємо. Тушкуємо рис з овочами на середньому вогні близько 5-6 хвилин.

Додаємо в сковороду нарізані кальмари і перемішуємо. Вливаємо 150 мл. окропу. Додаємо сіль, спеції за смаком. Зменшуємо вогонь до мінімуму і тушкуємо страву під закритою кришкою близько 15 хвилин.

Одночасно ставимо на плиту іншу сковороду і обсмажуємо на оливковій олії мідії - не більше 15 хвилин.

Через 15 хвилин мідії перекладаємо в сковорідку до рису. Перемішуємо. Якщо рис не готовий, додаємо ще трохи води і тушкуємо страву до повної готовності рису.

Даємо страві настоятися близько 15 хвилин після чого подаємо до столу. Смачного!

Коментар дієтолога

Лікар-дієтолог Ольга Набока:

"Відмінний рецепт. Підійде тим, хто не їсть м'ясо. Кальмари і мідії – чудове джерело білка. Плюс - мінімум калорій. А ще морепродукти відрізняються наявністю корисних мінералів. А ось рис – не найкращий помічник у схудненні. Тому все добре в міру".

Також OBOZREVATEL писав про те, як харчується дієтолог і його сім'я. З фірмовим рецептом від дієтолога можна ознайомитися тут.

З цікавими рецептами страв із сиру і коментарями дієтологів до них, ви можете ознайомитися тут.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram