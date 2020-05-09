Мигдаль: розкрито секрет правильного вживання, про який мало хто знає

Мигдаль – це їстівні ядра насіння однойменної рослини, які володіють цінними поживними, лікувальними та косметичними властивостями.

Варто зазначити, що мигдаль просто необхідний в щоденному раціоні, оскільки підтримує роботу нервової системи, зменшує відчуття голоду і протидіє депресії, повідомляє riza.it.

Завдяки омега-3 він надає протизапальну дію, контролює рівень "поганого" холестерину, а також захищає серце та артерії.

Крім того, мигдаль має властивість омолоджувати і нейтралізувати ознаки старіння, так як містить в собі вітамін Е і жирні кислоти.

Мигдальне молоко – це єдине рослинне молоко, яке містить кальцій. Воно є панацеєю для кісток і кишечника, особливо в поєднанні з кефіром, оскільки стає відмінним кишковим пробіотиком. Для цього розчиніть гранули водяного кефіру в мигдальному молоці і дайте їм побродити протягом 24 годин. Зберігайте в холодильнику і випивайте по склянці на день.

Корисні властивості

Ви можете вживати цілісний мигдаль (бажано зі шкіркою, багатою на клітковину і мінерали), розмелений у якості борошна, у вигляді масла або молока. Він забезпечує організм вуглеводами, білками, жирами, омега-3 жирними кислотами, вітамінами групи В, вітаміном Е, кальцієм, залізом, магнієм, калієм, міддю, фосфором і клітковиною.

Однак не забувайте, що мигдаль також дуже калорійний, тому радять вживати не більше 5 штук на день у супроводі фруктів і чашки зеленого чаю.

Секрет: замочіть мигдаль на кілька годин

Якщо хочете повною мірою насолодитися всіма корисними властивостями, вам потрібно замочити мигдаль (це стосується й інших видів насіння олійних культур) на кілька годин в теплій воді. Це природний спосіб, який допомагає пом'якшувати волокна і дозволяє травній системі краще вбирати корисні речовини та активні інгредієнти.

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