При правильному харчуванні людина не повинна зациклюватися на підрахунку калорій. Потрібно звертати увагу на свої власні відчуття.

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL розповіла лікар-дієтолог Світлана Скосарь.

"З 2015 року, відповідно до рекомендацій МОЗ, ми не радимо нашим пацієнтам підраховувати калорії. Ми радимо орієнтуватися на відчуття голоду та на відчуття насичення.

Найчастіше людина починає їсти не тому що вона голодна, а тому, що їй просто нічим зайнятися. Їй нудно, сумно, у неї є вільний час.

Ось зараз ми всі сидимо на карантині, у кожного з нас їжа знаходиться буквально в крокової доступності. Для багатьох їжа стала просто фоновим супроводом при перегляді телевізора, при роботі на комп'ютері. Людина тягнеться до їжі, коли їй страшно, коли вона нервує, коли у неї надлишок емоцій. Будь-які емоції так чи інакше супроводжуються прийомом їжі, причому це можуть бути як позитивні, так і негативні емоції.

Саме таким людям, які не можуть контролювати кількість прийому їжі, має сенс один раз підрахувати, скільки ж калорій вони споживають протягом дня. Всім іншим цього робити не потрібно.

МОЗ не рекомендує підраховувати калорії. У січні 2019 року вийшли глобальні рекомендації канадських фахівців. Ці рекомендації викладені більш ніж на 100 сторінках, і в цих рекомендаціях немає жодного слова про калорії.

У цих рекомендаціях є опис продуктів і рекомендації робити основний акцент на те, як ми їмо і чому ми їмо.

Для людини, яка цікавиться своїм здоров'ям, вкрай небажано рахувати калорії. Людина повинна орієнтуватися на сигнали голоду. Є шкала, за якою можна визначити своє почуття голоду в такий спосіб: "трохи голодний", "голодний", "дуже голодний", "по-звірячому голодний".

Також є шкала для визначення почуття насичення. Навчитися визначати почуття голоду значно легше, ніж навчитися визначати відчуття насичення. Почуття насичення можна визначити за такою шкалою: "легке насичення", "ситий, але щось ще з'їв би", "ситий", "переїв".

Багато хто не вміють визначати саме почуття ситості, тобто люди переїли, вони розстібають пасок і при цьому не встають з-за столу, а продовжують їсти далі. Таким людям просто необхідно навчитися контролювати відчуття насичення. Тут справа не підрахунку калорій, потрібно навчитися контролювати свої харчові звички. Навчившись визначати ступінь голоду і ступінь насичення, люди не будуть набирати вагу навіть без підрахунку калорій".

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