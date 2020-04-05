Медовий кекс з горіхами - ще один пісний шедевр від Лізи Глинської

"Піст може бути смачним! Приготуйте пісний медовий кекс з горіхами - і ви самі в цьому переконаєтеся".

Так стверджує іменитий український кондитер Ліза Глинська. І багато хто з любителів смачної випічки мали щастя не раз переконатися, що Ліза знає, що говорить.

Цей кекс ситний і швидко готується: замісили тісто, поклали горіхи на дно - і в духовку на півгодини. І ось у вас вже на столі красива і ароматна випічка. І найголовніше - пісна!

ВАМ ЗНАДОБЛЯТЬСЯ

70 гр цукру

100 мл води (або апельсинового фрешу)

цедра апельсина

50 гр рослинної рафінованої олії

50 гр меду

150 гр борошна

кориця

50 гр мигдальної муки (можна замінити на фундучную борошно або борошно з волоського горіха)

6 гр розпушувача

50 гр пекана (або будь-яких інших горіхів)

для декору

50 гр нейтральної глазурі (напажа, декор-гелю)

ЯК ЦЕ ПРИГОТОВИТЬ?

Крок 1

Змішуємо гарячу воду з цукром, медом, рослинним маслом і цедрою апельсина.

Крок 2

Додаємо борошно, змішане з мигдальним борошном, розпушувачем і корицею.

Для зручності можна пробити масу занурювальним блендером – так ви швидко досягнете однорідної консистенції.

Крок 3

Промащуємо форму 18х5 см, висотою 6 см рослинним маслом, присипаємо тонким шаром борошна. На дно укладаємо шар пекана.

Крок 4

Поверх горіха акуратно викладаємо тісто – так, щоб горіхи не змішаний з тестом.

Крок 5

Випікаємо при температурі 170 ° С 30-35 хвилин, до готовності.

Готовність можна перевірити за допомогою дерев'яної шпажки.

Крок 6

Дістаємо кекс з форми, поки він ще гарячий. Даємо повністю охолонути. Промащуємо гарячим намажем боки і верх, щоб кекс мав гарний блиск і довше зберігався.

Смачного!

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