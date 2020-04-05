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Медовий кекс з горіхами - ще один пісний шедевр від Лізи Глинської

1.3т
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"Піст може бути смачним! Приготуйте пісний медовий кекс з горіхами - і ви самі в цьому переконаєтеся".

Так стверджує іменитий український кондитер Ліза Глинська. І багато хто з любителів смачної випічки мали щастя не раз переконатися, що Ліза знає, що говорить.

Цей кекс ситний і швидко готується: замісили тісто, поклали горіхи на дно - і в духовку на півгодини. І ось у вас вже на столі красива і ароматна випічка. І найголовніше - пісна!

Медовий кекс з горіхами - ще один пісний шедевр від Лізи Глинської

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  • 70 гр цукру

  • 100 мл води (або апельсинового фрешу)

  • цедра апельсина

  • 50 гр рослинної рафінованої олії

  • 50 гр меду

  • 150 гр борошна

  • кориця

  • 50 гр мигдальної муки (можна замінити на фундучную борошно або борошно з волоського горіха)

  • 6 гр розпушувача

  • 50 гр пекана (або будь-яких інших горіхів)

  • для декору

  • 50 гр нейтральної глазурі (напажа, декор-гелю)

ЯК ЦЕ ПРИГОТОВИТЬ?

Крок 1

Змішуємо гарячу воду з цукром, медом, рослинним маслом і цедрою апельсина.

Крок 2

Додаємо борошно, змішане з мигдальним борошном, розпушувачем і корицею.

Для зручності можна пробити масу занурювальним блендером – так ви швидко досягнете однорідної консистенції.

Крок 3

Промащуємо форму 18х5 см, висотою 6 см рослинним маслом, присипаємо тонким шаром борошна. На дно укладаємо шар пекана.

Крок 4

Поверх горіха акуратно викладаємо тісто – так, щоб горіхи не змішаний з тестом.

Крок 5

Випікаємо при температурі 170 ° С 30-35 хвилин, до готовності.

Готовність можна перевірити за допомогою дерев'яної шпажки.

Крок 6

Дістаємо кекс з форми, поки він ще гарячий. Даємо повністю охолонути. Промащуємо гарячим намажем боки і верх, щоб кекс мав гарний блиск і довше зберігався.

Смачного!

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Автор
Наталія Ульянкіна Наталія Ульянкіна
Теми
рецепти живлення
Тег
рецепт
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