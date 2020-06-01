Медики повідомили, який сир шкідливий для гіпертоніків

Людям, які страждають від гіпертонії, щоб не наражати свій організм на небезпеку, потрібно відмовитися від надмірного вживання сиру "Рокфор".

Високий кров'яний тиск негативно впливає на людину, створюючи додаткове навантаження на кровоносні судини і життєво важливі органи, що, в свою чергу, може привести до інсульту і серцевого нападу.

За твердженням медиків, саме в сирі "Рокфор" міститься велика кількість солі, яка негативно позначається на здоров'ї судин.

сир Рокфор Getty

"Важливо знати більше корисної інформації про продукти, які негативно впливають на кров'яний тиск", - розповіли лікарі з Інституту дієтології Едісона.

"Сир Рокфор, яким би смачним він не був, містить 507 мг [21% від рекомендованої добової дози] натрію в 28-грамової порції", - відзначили фахівці.

Медики уточнили, що при проблемах з кров'яним тиском найкраще віддати перевагу моцареллі або козиному сиру. "Пам'ятайте, що кількість з'їденої солі за день не повинна перевищувати 6 грам", - зазначили експерти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, банани, помідори, риба і яйця є головними продуктами, які позитивно впливають на здоров'я легенів.

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