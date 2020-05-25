Маттонелла з полуницею - десерт без випічки
OBOZREVATEL продовжує знайомити вас з рецептами простих і смачних страв, приготованих з сезонних овочів, фруктів та ягід. Сьогодні пропонуємо приготувати швидкий і смачний десерт без випічки від фудблогера Оксани @oksa_italy.
Маттонелла в перекладі з італійської означає "плитка". Таку назву десерт отримав через форму.
Підійде будь-яке пісочне печиво.
Будь ласка, тільки не поспішайте знімати крем з вогню, розмішуйте, поки не отримаєте консистенцію крему! ⠀
Складові:
250гр печива
250гр полуниці або інших ягід
250гр сиру маскарпоне
150мл молока
Для крему:
2 яйця
130гр цукру
цедра лимону
400мл жирного молока
30гр борошна ⠀
Приготування:
Для крему: поставити молоко зі скибочками цедри лимона на вогонь. Довести до кипіння і відразу ж вимкнути. Цедру прибрати.
Змішати віночком / міксером в іншій каструлі яйця з цукром. Додати борошно, перемішати.
Влити молоко, добре перемішати і поставити знову на невеликий вогонь. Розмішуючи постійно вінчиком, довести до консистенції крему (коли трохи крему залишається на вінчику, а не стікає, як сметана, значить, готовий). Накрити харчовою плівкою в контакт і залишити охолоджуватися.
Змішати остиглий крем з маскарпоне.
Печиво вмочити в молоко і відразу ж дістати.
Викласти шари в наступному порядку: печиво, крем, ягоди. І так - поки не закінчаться всі інгредієнти (у мене вийшло 3 шари).
Прибрати в холодильник перед подачею мінімум на годину.