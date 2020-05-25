Маттонелла з полуницею - десерт без випічки

FoodOboz 17:00, 25.05.2020

OBOZREVATEL продовжує знайомити вас з рецептами простих і смачних страв, приготованих з сезонних овочів, фруктів та ягід. Сьогодні пропонуємо приготувати швидкий і смачний десерт без випічки від фудблогера Оксани @oksa_italy.

Маттонелла в перекладі з італійської означає "плитка". Таку назву десерт отримав через форму.

Підійде будь-яке пісочне печиво.

Будь ласка, тільки не поспішайте знімати крем з вогню, розмішуйте, поки не отримаєте консистенцію крему! ⠀

Складові:

  • 250гр печива

  • 250гр полуниці або інших ягід

  • 250гр сиру маскарпоне

  • 150мл молока

Для крему:

  • 2 яйця

  • 130гр цукру

  • цедра лимону

  • 400мл жирного молока

  • 30гр борошна ⠀

Приготування:

Для крему: поставити молоко зі скибочками цедри лимона на вогонь. Довести до кипіння і відразу ж вимкнути. Цедру прибрати.

Змішати віночком / міксером в іншій каструлі яйця з цукром. Додати борошно, перемішати.

Влити молоко, добре перемішати і поставити знову на невеликий вогонь. Розмішуючи постійно вінчиком, довести до консистенції крему (коли трохи крему залишається на вінчику, а не стікає, як сметана, значить, готовий). Накрити харчовою плівкою в контакт і залишити охолоджуватися.

Змішати остиглий крем з маскарпоне.

Печиво вмочити в молоко і відразу ж дістати.

Викласти шари в наступному порядку: печиво, крем, ягоди. І так - поки не закінчаться всі інгредієнти (у мене вийшло 3 шари).

Прибрати в холодильник перед подачею мінімум на годину.

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