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Марина Порошенко розкрила таємницю приготування родинної паски

2.6т
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П'ятий президент України Петро Порошенко поділився в соцмережах родинним рецептом паски.

Випічку готують дружина Петра Порошенка Марина разом з доньками.

Марина Порошенко розкрила таємницю приготування родиної паски

ПАСКА ВІД МАРИНИ ПОРОШЕНКО

Інгредієнти

  • молоко - 1 л,

  • дріжджі - 100 гр,

  • олія - 100 мл,

  • борошно - 2-3 кг,

  • родзинки - 200-300 гр,

  • маргарин - 150 гр,

  • вершкове масло - 250 гр,

  • яйця - 8 шт,

  • цукор - 400 гр,

  • ванільний цукор - 1 пакетик.

Приготування

Для початку приготуємо опару. Для цього 100 гр. дріжджів заливаємо 100 мл. теплого молока. Молоко має бути теплим, але не гарячим, інакше дріжджі загинуть. Тепер розтоплюємо на вогні до рідкого стану 250 гр. маргарину і 250 гр. вершкового масла. Даємо маслу охолонути і вливаємо його в миску з опарою.

Марина Порошенко розкрила таємницю приготування родиної паски

Все перемішуємо і додаємо 8 яєць. Ще раз все перемішуємо, додаємо рослинну олію та 2,5 склянки просіяного борошна. Додаємо 50 гр. цукру. Все перемішуємо, накриваємо опару харчовою плівкою і на 30 хвилин залишаємо в теплому місці.

Через 30 хвилин починаємо замішувати тісто. Додаємо 1 пакетик ванільного цукру або ваніліну. Також додаємо промиті та обсушені родзинки і 400 гр. цукру.

Поступово вводимо борошно. Його може піти від 2 до 3 кг. Вимішуємо тісто, доки воно не перестане липнути до рук.

Вимішане тісто накриваємо харчовою плівкою або рушником і залишаємо в теплому місці на 1,5-2 години.

Готове тісто розкладаємо у форми, таким чином, щоб воно займало не більше 2/3 об'єму форми. Залишаємо тісто у формах в теплому місці на 15 хвилин.

Через 15 хвилин відправляємо форми з тістом в духовку, розігріту до 180 градусів. Паски випікаємо близько 40-45 хвилин. Час випікання залежатиме від потужності вашої духовки і розміру форм.

Марина Порошенко розкрила таємницю приготування родиної паски

Остиглі паски поливаємо цукровою глазур'ю і прикрашаємо посипкою.

Також OBOZREVATEL опублікував рецепт паски зі сметаною. З цим рецептом можна ознайомитися тут.

З рецептом паски за старовинним рецептом ви можете ознайомитися тут.

Також OBOZREVATEL опублікував рецепт паски за бабусиним рецептом. З цим рецептом можна ознайомитися тут.

З рецептом сирної паски можна ознайомитися тут.

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Автор
Олена Коваленко
Теми
Великдень Кулінарні поради Кулінарні новини рецепти
Теги
рецепт великодній стіл свято
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Комментарии на сайте не модерированы
Пархоменко Андрей
Пархоменко Андрей
В Украине миллионов 15 женщин, почему не показываете как они готовят паски? Чем она лучше других?!
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1
0
Карпова Елена
Карпова Елена
Пархоменко Андрей, жена хряка играют как всегда в хороших...
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FoodOboz