Лосось, рикотта і трохи фантазії: рецепт незвичайного пирога
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Сьогодні ми представляємо вашій увазі рецепт, якими в Instagram поділилася фуд-блогер Тетяна Нарута.
ПИРІГ З РИКОТТОЮ ТА ШПИНАТОМ
Інгрідієнти
листкове тісто - упаковка 500 гр.
сир рикотта - 250 гр,
шпинат - 180 гр,
яйця - 2 шт,
твердий сир - 50 гр,
слабосолений лосось - 120 гр,
сіль і перець - за смаком
рослинна олія - для змащування форми.
Приготування
У миску кладемо рикотту, додаємо яйця і нарізаний малосольний лосось. Додаємо твердий сир, натертий на тертці, і все добре перемішуємо. Свіжий шпинат тушкуємо на сухій сковороді 1-2 хвилини, після чого додаємо сирну начинку.
З готового листкового тіста вирізаємо заготовку за розміром форми і викладаємо тісто таким чином, щоб у пирога були високі борти. Викладаємо на тісто підготовлену начинку. Зверху накриваємо пиріг тістом у вигляді решітки. Випікаємо пиріг 25-30 хвилин при температурі 180 градусів.Переглянути інтерактивний контент на obozrevatel.com
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