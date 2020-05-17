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Лосось, рикотта і трохи фантазії: рецепт незвичайного пирога

2.6т
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OBOZREVATEL продовжує знайомити вас з цікавими рецептами, які набули популярності в період карантину.

Сьогодні ми представляємо вашій увазі рецепт, якими в Instagram поділилася фуд-блогер Тетяна Нарута.

Лосось, рикотта і трохи фантазії: рецепт незвичайного пирога

ПИРІГ З РИКОТТОЮ ТА ШПИНАТОМ

Інгрідієнти

  • листкове тісто - упаковка 500 гр.

  • сир рикотта - 250 гр,

  • шпинат - 180 гр,

  • яйця - 2 шт,

  • твердий сир - 50 гр,

  • слабосолений лосось - 120 гр,

  • сіль і перець - за смаком

  • рослинна олія - для змащування форми.

Приготування

У миску кладемо рикотту, додаємо яйця і нарізаний малосольний лосось. Додаємо твердий сир, натертий на тертці, і все добре перемішуємо. Свіжий шпинат тушкуємо на сухій сковороді 1-2 хвилини, після чого додаємо сирну начинку.

З готового листкового тіста вирізаємо заготовку за розміром форми і викладаємо тісто таким чином, щоб у пирога були високі борти. Викладаємо на тісто підготовлену начинку. Зверху накриваємо пиріг тістом у вигляді решітки. Випікаємо пиріг 25-30 хвилин при температурі 180 градусів.

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Автор
Олена Коваленко
Теми
живлення Кулінарні статті Кулінарні поради Кулінарні новини рецепти
Теги
рецепт харчування блогер
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