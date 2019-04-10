Лобода похвалилася стравою з червоної риби: як її приготувати

Епатажна Світлана Лобода любить і вміє дражнити фанатів. Це підтверджують її фото, на яких вона завжди виглядає бездоганно чим і заслуговує таке захоплення від шанувальників. У своїх численних інтерв'ю Лобода не раз підкреслила той факт, що для неї дуже важливо стежити за своєю фігурою. І це не тільки виснажливі заняття в спортзалі, але і правильне харчування. Світлана згадувала, що дуже любить як готує її мама, та й сама співачка не проти провести час на кухні готуючи черговий шедевр. З улюблених страв Лободи – салати, легкі супи і риба на вечерю.

У Instagram вона поділилася публікацією, на якій співачка їсть рибу. Трохи раніше Світлана поділилася рецептом і виявилося, що він досить-таки простий.

Щоб приготувати рибу з розмарином вам знадобляться:

Дорадо (або будь-яка інша риба на ваш смак)

Лимон – 1 шт.

Розмарин – декілька гілочок.

Сіль – 300 гр.

Спочатку потрібно почистити рибу і зробити на ній декілька не дуже глибоких отворів. В отвори покласти гілочки розмарину. Нарізати лимон кружечками. На деко для запікання викладаємо папір, далі посипаємо сіллю (чудово підійде морська) і кладемо лимон. Далі – рибу, для аромату і більш ніжного смаку можна покласти наверх і всередину риби вершкове масло. У заздалегідь нагріту до 150 градусів духовку ставимо деко і випікаємо рибу 35-40 хвилин.

Більше рецептів з риби, вже на нашому сайті.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!