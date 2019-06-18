Літні салати з баклажана, квасолі, огірка: прості рецепти

У літню пору року більшість людей змінює свій раціон, додаючи в нього більше салатів, - актуально буде і урізноманітнити меню декількома новими стравами.

OBOZREVATEL.Smak вибрав прості та вдалі рецепти з добірки на OneGreenPlanet.

Клер Рагоззіно пропонує приготувати салат з огірків з морськими водоростями.

Для цього потрібно взяти один великий огірок, половину чашки вакаме, половину пучка кінзи, чверть склянки свіжих паростків, пару чайних ложок кунжуту, сіль. Для заправки використати пару столових ложок соєвого соусу, стільки ж сливового оцту (можна замінити яблучним), чверть чашки смаженого кунжутного масла, сік одного лайма.

Водорості замочити теплою водою на 10 хвилин, після чого помістити їх в миску, порізати огірок в тонку локшину, грубо порубати кинзу, разом з іншими інгредієнтами додати до вакаме.

Цей салат легкий і освіжаючий, добре поєднується з коричневим рисом, підсмаженим тофу і великою соковитою скибочкою авокадо, які роблять його більш збалансованим.

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Джуді Моосмюллер запропонувала інший оригінальний рецепт, салат з баклажанів на грилі з сочевицею і кунжутним йогуртом.

Для страви потрібно 2 баклажана, 2 чашки вареної сочевиці, 2 столові ложки яблучного оцту, столова ложка кокосового масла, 1 червона цибулина, половина склянки рубленого коріандру, петрушки і м'яти, половина граната.

Для заправки потрібно: стакан кокосового йогурту, по 2 столові ложки тахини і гірчиці, столова ложка кленового сиропу, сік одного лимона, зубчик часнику, оливкова олія.

Обсмажити баклажани на кокосовій олії до золотистого кольору, в мисці змішати оливкове масло, яблучний оцет, цибулю, підігріту сочевицю, інші інгредієнти і спеції.

В останню чергу перед подачею додавати баклажани, гранат і зелень.

Подавати з соусом.

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Каці Гай-Гамільтон пропонує урізноманітнити меню і солодко-кислою зеленою стручковою квасолею.

Для приготування потрібно 6 чашок зеленої стручкової квасолі, по 2 столові ложки свіжого листя шавлії і сирого фундука, по 2 чайні ложки простого кунжутного масла і органічного тамаріндового концентрату, по половині чайної ложки рожевої солі і чорного перцю.

Закип'ятити воду, обрізати з квасолі кінчики, бланшувати її близько хвилини, відразу після чого промити під холодною водою.

На чавунній сковороді обсмажити шавлію і фундук 3-4 хвилини, після чого перемістити їх в блюдо, приправити сіллю і перцем. На тій самій сковороді нагріти кунжутне масло, хвилину обсмажити на ньому квасолю, додати тамаріндову пасту, обсмажити ще хвилину.

Змішати все в мисці, після чого можна зберігати тиждень в холодильнику.

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Крім того, можна приготувати зелену стручкову квасолю за 10 хвилин за рецептом від Мелісси Тедескі.

Для цього потрібно 3,5 чашки обрізаної зеленої квасолі, 2 столові ложки оливкової олії, 1 чайна ложка цільнозерновий гірчиці, 1 лимон (цедра і сік), 1 зубчик часнику, рубаного, сіль і перець за смаком.

Квасолю потрібно проварити 5-6 хвилин (краще на пару), після чого змішати всі інші інгредієнти в мисці, в останню чергу додати саму квасолю.

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