Літні десерти з полуницею: 5 рецептів, що смачно приготувати на швидку руку

На початку літа полуниця стає дуже доступним і смачним продуктом, в зв'язку з чим доречно буде навести кілька простих рецептів десертів з цією ягодою.

Відповідні рецепти було опубліковано в збірці найпопулярніших страв червня на BBC Food.

Найпростіший і швидкий десерт можна назвати полуничним безладом.

Потрібно взяти півкіло чистої полуниці, 400 мл вершків, 3 подрібнених безе приблизно по 7 сантиметрів кожен, столова ложка імбиру, гілочки свіжої м'яти.

Половину ягід збити в блендері, решту порізати ножем, залишивши тільки 4 ягоди для прикраси, окремо збити вершки, після чого все змішати і викласти разом в чотири винних келиха, прикрасивши м'ятою і цілими полуничками.

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Також можна приготувати мініатюрні кекси з полуницею.

Потрібно взяти 200 г м'якого вершкового масла, 200 г цукру, 200 г борошна, 250 г чистої полуниці, 4 яйця, 4 столових ложки полуничного варення, 250 мл злегка збитих вершків, трохи цукрової пудри для присипки.

Добре змішати цукор і масло, по одному додати яйця і борошно, збивати до отримання однорідної суміші.

Приготувати форми для випічки кексів, заповнити їх до половини, додати чайну ложку варення, після чого 12-15 хвилин випікати в розігрітій до 200 градусів духовці. Охолодивши готові кекси, за допомогою ножа зробити в них зверху отвори, залити туди вершки і полуницю, присипати цукровою пудрою і подавати.

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Незвичайним блюдом можуть стати полуничні скибочки.

Для них потрібно 225 г масла, стільки ж цукру, 300 г борошна, 300 г свіжої порізаної полуниці, 300 мл збитих вершків, 200 мл сметани, 4 яйця, 4 столових ложки молока, 2 столові ложки полуничного джему, 2 чайних ложки розпушувача, по одній ложці ваніліну і лимонного соку, цукрова пудра для присипки.

Масло, яйця, цукор, борошно, молоко, розпушувач, ванілін змішати міксером в одному посуді, перемістити в підготовлену форму для випікання, 35 хвилин готувати в духовці при 180 градусах.

Тим часом збити до однорідної маси решту інгредієнтів.

Коли пиріг буде готовий і охолоне, його потрібно порізати на дев'ять однакових скибочок, кожну розрізати навпіл і намазати полуничною сумішшю, посипати пудрою.

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Можна приготувати і полуничне безе з ванільним кремом.

На безе потрібно 300 г цукру, по чайній ложці кукурудзяної муки і білого винного оцту, 6 яєчних білків; для начинки, - 600 мл вершків, 750 г полуниці (половину порізати навпіл), 150 г розтопленого білого шоколаду, ванілін; для глазурі, - 250 г полуниці, 2 змоченого листа желатину. Додатково потрібно близько 100 г цукру.

Білки ретельно збити до піків, додати цукор, а після нього і кукурудзяну муку з оцтом. На підготовлений лист ложкою викласти безе, 10 хвилин готувати їх в духовці при температурі в 140 градусів, а потім ще годину при 120 градусах, після чого дати їм охолонути.

Окремо збити половину полуниці, ваніль і вершки, шоколадом помазати остиглі безе, зверху вилити полуничну суміш, посипати полуницею.

Полуницю для глазурі потрібно збити в пюре, процідити його через сито і помістити на сковороді на середній вогонь, додати туди желатин, щоб він розчинився, після чого змастити цією глазур'ю полуницю.

Перед подачею страви, додаткові 100 г цукру потрібно розтопити на вогні в карамель, полити нею десерт.

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Ілюстративне фото

Інша безе готується дещо простіше.

Для нього потрібно 4 яйця і 200 г цукру на саму страву і 750 г полуниці, 500 мл вершків і кілька ложок цукрової пудри для крему.

Білки і цукор збити до жорстких піків, ложкою сформувати на деці безе з розрахунку по два на людину, при температурі в 130 градусів випікати півтори години, після чого дати охолонути.

Половину полуниці збити в пюре, решту нарізати, залишивши лише кілька штук для прикраси. Окремо збити вершки, після чого змішати їх з пюре, поступово потім додаючи цукрову пудру і порізану полуницю.

Для подачі потрібно на тарілку покласти одне безе, зверху налити полуничний крем, друге безе і цілу полуничку на верхівці.

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Ілюстративне фото

Варто зауважити, що всі перераховані рецепти вимагають близько півгодини безпосередньої готування, і лише половина з них потребує тривалого запікання, що збільшує сумарний термін готування до близько двох годин.

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