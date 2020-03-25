Як приготувати з лимону ліки, приправу та настійку

Всім відомо, що лимон - це відмінний імуностимулюючий, антиоксидантний та детоксикаційний цитрусовий.
Сьогодні OBOZREVATEL і експерт з безпеки харчових продуктів Джемма дель Каньо розкажуть, як можна використовувати лимон, щоб отримати максимальну користь для організму.
Листя і цедра – це настій
З висушеного листя лимона можна приготувати настій, а терту цедру (свіжу або сушену), багату антибактеріальними і протизапальними ефірними маслами, можна використовувати для збагачення страв і напоїв.
Однак намагайтеся використовувати шкірку тільки в тому випадку, якщо лимон органічний, хоч він і менш привабливий для очей. Це, безумовно, гарантія того, що його не обробляли хімічними засобами і воском.
Щоб не втратити вітамін і його антиоксидантні флавоноїди, лимон слід вживати відразу після нарізки або віджиму, бажано в сирому вигляді.
Сік і скибочки - це приправа
Сік або скибочки лимона для приправи до салату або овочів надають стравам особливого смаку. Також лимон відмінно підходить для маринування м'яса, риби або сирих овочів, змішаних з оливковою олією, чорним перцем і ароматичними травами. Для всіх цих застосувань кращий сорт - це органічний, товстошкірий, ароматний і злегка кислий сицилійський лимон.
Сік – це ліки
Лимонний сік у поєднанні з медом перетворюється в солодкий антисептичний і заспокійливий сироп. Він відмінно підходить для очищення ділянок дихальних шляхів при подразненні, кашлі і мокроті.
Приготуйте його так: нагрійте столову ложку соняшникової олії (або оливкової олії першого віджиму) і змішайте його з 4 столовими ложками евкаліптової меду, додайте 5 столових ложок свіжовичавленого лимонного соку і добре перемішайте. Приймати по 1 столовій ложці суміші 4 рази на день як допоміжний засіб для традиційної терапії. Цей сироп можна також використовувати для збагачення настою або трав'яного чаю.
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