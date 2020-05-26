Лікарі назвали найнебезпечніший продукт для дитини
Маршмеллоу визнаний найнебезпечнішим продуктом для дітей, на думку британських лікарів, що займаються проблемами харчування.
Маршмеллоу - солодка і ніжна пастила, яка добре знайома кожній дитині в США і Європі, вона вже стала культовою їжею.
Фахівці попереджають, що цей продукт потрібно з великою обережністю давати дітям молодшого віку, повідомляє vm.ru
Небезпека її вживання для них в тому, що великий розмір апетитного зефіру може спровокувати задуху, а більшість дітей в цьому віці не вміють повноцінно жувати і ковтати. Цей вироб має таку структуру, що він може легко потрапити в горло і перекрити дихальні шляхи, спровокувавши задуху.
Крім цього продукту, небезпечно для дітей вживання білого хлібу, попкорну, винограду, горіхів і жувальної гумки.
Як повідомляв OBOZREVATEL, буряк, сардини, капуста, кориця і гарбуз названі найбільш недооціненими серед корисних продуктів, які людині необхідно регулярно вживати.