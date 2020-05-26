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Лікарі назвали найнебезпечніший продукт для дитини

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Маршмеллоу визнаний найнебезпечнішим продуктом для дітей, на думку британських лікарів, що займаються проблемами харчування.

Маршмеллоу - солодка і ніжна пастила, яка добре знайома кожній дитині в США і Європі, вона вже стала культовою їжею.

Лікарі назвали найнебезпечніший продукт для дитини

Getty

Фахівці попереджають, що цей продукт потрібно з великою обережністю давати дітям молодшого віку, повідомляє vm.ru

Небезпека її вживання для них в тому, що великий розмір апетитного зефіру може спровокувати задуху, а більшість дітей в цьому віці не вміють повноцінно жувати і ковтати. Цей вироб має таку структуру, що він може легко потрапити в горло і перекрити дихальні шляхи, спровокувавши задуху.

попкорн

попкорн

Крім цього продукту, небезпечно для дітей вживання білого хлібу, попкорну, винограду, горіхів і жувальної гумки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, буряк, сардини, капуста, кориця і гарбуз названі найбільш недооціненими серед корисних продуктів, які людині необхідно регулярно вживати.

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Тема
живлення
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продукти
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