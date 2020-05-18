Легкий салат з оригінальною заправкою: рецепт від дієтолога

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули особливої популярності в період карантину.

Ми хочемо запропонувати вашій увазі рецепт, яким в соцмережі Facebook поділилася лікар-дієтолог Світлана Фус.

САЛАТ З СИРОМ ТА ПОМІДОРАМИ

Інгрідієнти

яйце - 2 шт,

сир адигейський – 100 г,

помідори - 150 г,

хліб цільнозерновий – 100 г,

оливки без кісточки – 50 г,

йогурт натуральний – 2 ст.л,

гірчиця діжонська – 1 ч.л,

сіль – за смаком,

спеції "прованські трави" - 0,5 ч.л,

перець – дрібка,

зелень – за смаком.

Приготування

Йогурт з'єднати з гірчицею і добре перемішати. За необхідності посолити і поперчити. Відварюємо яйця, по готовності заливаємо холодною водою, потім очищаємо від шкаралупи і нарізаємо кубиком. Укладаємо на дно миски або формувального кільця для порціонної подачі. Кожен шар змащуємо йогуртовим соусом.

Натираємо сир на крупній тертці, викладаємо рівним шаром на яйця. Оливки ріжемо на великі шматочки і викладаємо новим шаром.

Нарізаємо хліб на довгі тонкі скибочки, посипаємо сіллю, сумішшю прованських трав і перекладаємо на деко. Підсушуємо хліб в духовці при температурі 160 градусів близько 10 хвилин.

Викладаємо остиглі сухарики рівним шаром в салат. Знову додаємо йогуртовий соус.

Нарізаємо помідори кубиком. Відправляємо в салат. Солимо і перчимо, змащуємо соусом.

Прикрашаємо салат зеленню і відразу подаємо, поки сухарики хрусткі.

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