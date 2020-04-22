Легка піца від дієтолога

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти страв, які стали особливо популярні в період карантину.

Своїм фірмовим рецептом в соцмережі Facebook поділилася дієтолог Олена Юдіна.

ПІЦА ІЗ ЦІЛЬНОЗЕРНОВОГО БОРОШНА

Інгредієнти

борошно цільнозерновк – 375 гр.

вода тепла – 225 мл,

сіль – дрібка,

оливкова олія – 2-3 ст.л,

цукор – 1 ст.л,

начинка - за смаком.

Спосіб приготування

Борошно сіль і цукор перемішуємо у глибокій мисці. Робимо заглиблення, в яке вливаємо воду та олію. Замішуємо тісто. Вимішуємо тісто руками, після чого залишаємо його "відпочивати" на 20 хвилин при кімнатній температурі.

Деко посипаємо борошном і розкочуємо тісто качалкою. Тісто можна розтягти руками.

Перед тим, як покласти начинку, обов'язково рясно змастіть основу томатною пастою або томатним соком.

З начинкою - все просто! Можна експериментувати нескінченно: помідори і моцарелла, курка, гриби, цибуля та перець, морепродукти, прошуто та ароматна зелень, навіть солодкі варіанти з ананасами, інжиром або грушею можливі. Завершуємо піцу сиром "моцарелла".

Духовку розігріти до 180 С. Випікається піца з цільнозернового борошна близько 20 хвилин.

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