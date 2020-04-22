Легка піца від дієтолога
OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти страв, які стали особливо популярні в період карантину.
Своїм фірмовим рецептом в соцмережі Facebook поділилася дієтолог Олена Юдіна.
ПІЦА ІЗ ЦІЛЬНОЗЕРНОВОГО БОРОШНА
Інгредієнти
борошно цільнозерновк – 375 гр.
вода тепла – 225 мл,
сіль – дрібка,
оливкова олія – 2-3 ст.л,
цукор – 1 ст.л,
начинка - за смаком.
Спосіб приготування
Борошно сіль і цукор перемішуємо у глибокій мисці. Робимо заглиблення, в яке вливаємо воду та олію. Замішуємо тісто. Вимішуємо тісто руками, після чого залишаємо його "відпочивати" на 20 хвилин при кімнатній температурі.
Деко посипаємо борошном і розкочуємо тісто качалкою. Тісто можна розтягти руками.
Перед тим, як покласти начинку, обов'язково рясно змастіть основу томатною пастою або томатним соком.
З начинкою - все просто! Можна експериментувати нескінченно: помідори і моцарелла, курка, гриби, цибуля та перець, морепродукти, прошуто та ароматна зелень, навіть солодкі варіанти з ананасами, інжиром або грушею можливі. Завершуємо піцу сиром "моцарелла".
Духовку розігріти до 180 С. Випікається піца з цільнозернового борошна близько 20 хвилин.
Також OBOZREVATEL писав про те, як харчується дієтолог і його сім'я. З фірмовим рецептом від дієтолога можна ознайомитися тут.
З цікавими рецептами страв з сиру і коментарями дієтологів до них, ви можете ознайомитися тут.